El Escola Lubiáns Garaysa acude al Campeonato Gallego de Grupos Show

Los integrantes del Escola Lubiáns Garaysa Cedida

El Escola Lubiáns Garaysa de patinaje artístico tomará parte el fin de semana en el Campeonato Gallego de Grupo Show-Xunta de Galicia que se celebra el sábado y el domingo en el complejo deportivo da As Travesas, en Vigo.

La competición reunirá a los mejores clubes gallegos de la especialidad.

El sábado competirán los grupos pequeños y júniors, mientras que el domingo será el turno de los grupos grandes, categoría en la que participará el conjunto carballés.

Los resultados de la cita viguesa permitirán saber qué clubes acuden al Campeonato de España y a la Copa de España

El Escola Lubiáns Garaysa presentará en el pabellón de As Travesas la coreografía “Baixo control” en la modalidad de Grupos Grandes, en el que será un momento histórico para el club carballés, toda vez que es la primera vez que compite en 2ª categoría nacional dentro de la modalidad de show.

El grupo llega a esta cita tras proclamarse la temporada anterior campeonas gallegas de 2ª categoría, un logro que les permitió ascender y medirse ahora con formaciones gallegas de gran trayectoria y experiencia, tanto a nivel nacional como internacional.

El equipo está formado por las patinadoras y patinadores Andrea, Sara, Eva, Mara, Uma, Sara, Valeria, Martina, Iris, Brais, Sara, Celia, Claudia, Mencía, Ana y Eugenia, que afrontan la competición con ilusión, ambición y el objetivo de seguir creciendo.