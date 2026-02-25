El Xiria Femenino suma los dos puntos en la pista del Poio

Plantel del Calvo Xiria Femenino temporada 2025-2026 Cedida

Cara y cruz para los equipos de Balonmán Xiria que militan en Primera Autonómica.

Mientras el Calvo Xiria Femenino lograba una valiosa victoria en la pista del Balonmano Poio Artai (22-28), el Calvo Xiria B Masculino caía derrotado en casa ante el Seis do Nadal-Coia (25-35).

El conjunto femenino empezó muy bien en el Pavillón de A Seca, imprimiendo mucha velocidad al juego y protagonizando rápidas transiciones para intentar marcar el ritmo desde el comienzo.

Sin embargo, los errores en el transporte del balón de una a otra área y cierta falta de acierto en el lanzamiento, impidieron que la diferencia en el marcador fuese mayor nos acompases iniciales.

En defensa, el cuadro carballés se mostraba dinámico y activo, aunque con dificultades para controlar el juego con la pivote rival y algunas acciones por los extremos.

Con el paso de los minutos, y gracias al aprovechamiento de varias de las ocasiones generadas, así como a una buena secuencia de acciones defensivas, las visitantes lograron abrir brecha en el marcador hasta alcanzar una ventaja de 4 goles al descanso.

En la reanudación, el encuentro exigió un esfuerzo adicional. Las carballesas sufrieron más en la faceta defensiva, especialmente para frenar los lanzamientos exteriores desde los 9 metros del conjunto local.

En ataque posicional, cuando lograban mover el balón con criterio creaban situaciones de mucho peligro para la defensa del Poio, aunque continuaron apareciendo algunas precipitaciones y errores puntuales de cara a portería.

Con todo, las del Calvol Xiria supieron mantener la calma, no perderle la cara al partido y gestionar su ventaja para cerrar el choque con un triunfo importante por 22-28.

Calvo Xiria B

En lo tocante al B masculino, salió bien ante el Seis do Nadal, mostrando una buena estructura defensiva y una correcta lectura del juego.

Desde la defensa consiguieron mantener el marcador equilibrado ante un rival muy competitivo.

El choque se mantuvo igualado durante buena parte de la primera mitad, aunque la mayor efectividad visitante en momentos clave les permitió llegar al descanso con 4 goles de ventaja (14-18).

En la segunda los locales intentaron mantener la intensidad y el orden defensivo, pero fueron los vigueses los que lograron imponer su ritmo, aprovechando mejor las transiciones y el ataque estructurado, con lo que el marcador se fue ampliando hasta el 25-35 final.

Fichas técnicas

Balonmán Poio Artai, 22: Antía Fernández (3), Laura Alonso (6), María del Carmen Vera (3), Patricia Rodríguez (2), Abril Urbisaglia, Aroa Vieitez (3), Sabela García, Yara Pacheco, Lucía Rodríguez, Paula Fernández (5), Nayra Ouviña y Sara González.

Calvo Xiria Femenino, 28: Nadia Vázquez, Mencía Rodríguez (4), María Patiño (4), Sofía Rey (4), Noa Carracedo, Irene Lucía Suárez (1), Lucía Ngnipa (5), Alba Rodríguez (1), Alba García, Sheila Ferreiro, Sara Rial (1) e Irene Rodríguez (10).

Marcador cada 5’: 1-1, 2-3, 3-7, 4-7, 7-11, 9-13 (descanso); 11-15, 12-17, 16-20, 20-23,21-25 y 22-28.

Árbitros: Luis Fernández Couñago y Carlos Matías Pires.

Calvo xiria B, 25: Esteban Puñal (3), Nicola´s Cancela (3), José Manuel Negreira (2), Andrés Pedreira, Xano Rama, Hugo García, Fernando Mallo (6), Álex Puñal (4), Carlos Varela (1), Marcos Amarelle (2), Jorge Rodríguez, Aday Gómez, Samuel Soneira, Rubén Nogareda (1), Máximo Andrés Dias (1) y Bruno Camiño (2).

Seis do Nadal-Coia, 35: Marcos Domínguez, Alberto Bao (5), Xabier Reveriano (2), Santi Iglesias, Adrián Leiros (2), Alexandre Silva, Javier Freijeiro (13), Álvaro Cameselle (2), David Rial (1), Iago López (4), Celso Alonso (4), Iván Rivas, Samuel Couto (1) y Jorge Gayo (1).

Marcador cada 5’: 3-2, 4-6, 8-9, 10-11, 12-15, 14-18 (descanso); 16-19, 18-22, 18-27, 19-29, 22-22 y 25-35.

Árbitros: Alonso Ángel Mateos y Renzo Martín Díaz Carro.