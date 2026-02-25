Mi cuenta

Eva Lema anotó seis de los nueve goles que le marcó el Muxía a la Esteirana

El equipo muxián continúa su particular “codo con codo” con el Tordoia en lo alto de la tabla del grupo I de Segunda Gallega

Manuel Froxán Rial
25/02/2026 20:51
La goleadora muxiana Eva Lema en el partido ante el Unión Campestre
La goleadora muxiana Eva Lema en el partido ante el Unión Campestre
Marina Busto
Una de las notas destacadas que dejó el fin de semana en las distintas categorías del fútbol femenino de la Costa fueron los 6 goles que marcó la jugadora muxiana Eva Lema en el partido que jugó su equipo ante la Esteirana y que se saldó con un abultado 9-2. 

Fue una de las tres goleadas que deparó la jornada 21 en el Grupo I de Segunda División. 

La del campo de Arliña llegó en la segunda mitad toda vez que en el descanso campeaba en el marcador un empate a 2. Los 9 goles del Muxía se los repartieron entre Eva Lema, que marcó ni más ni menos que 6, y la veterana Barca Toba, que hizo los tres restantes. 

Los 2 de las de Esteiro fueron obra de Rut. 

Otra de las goleadas la sufrió el Dumbría en su propio campo, en donde cayó por 0-6 ante la SCD Milagrosa. 

La tercera se la endosó el Tordoia al Unión Campestre, al que superó por 5-1. 

También ganó el UC Cee en el campo del Nicrariense por 1-2, tantos logrados por Lucía y Paula, ésta cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 90. 

El Bergantiños, por su parte, tuvo que conformarse con el reparto de puntos ante el Corme (2-2). 

Empezaron adelantándose las visitantes por mediación de Claudia y Julia restableció las tablas al inicio de la segunda mitad. Carmen Santos en el 80 puso el momentáneo 2-1, pero Claudia igualó en el añadido. 

Al frente de la tabla sigue el Tordoia, aunque con los mismos puntos (59) que el Muxía. La tercera plaza es para el Bergantiños con 46.

Tercera División

En el Grupo III de Tercera División se disputó la jornada 14 en la que también hubo un marcador abultado. 

Fue el 7-0 que logró el Soneira ante el A Baña. Tres jugadores vimiancesas hicieron doblete: María Villaverde, Kelly y Daniela. El otro fue obra de María. 

Otra cómoda victoria, 4-1, fue la lograda por el Cabana a costa de la UD Cerqueda. Laura, Inma, Nerea y Aroa marcaron los goles de las cabanesas y Saray firmó el del Cerqueda. 

El Sporting Zas sumó tres nuevos puntos al derrotar al Dubra por 2-3, tantos de Nerea (2) y Nuria. 

Por idéntico marcador, 2-3, ganaron las de Os Miudos en Ponteceso gracias a dos goles en los últimos minutos. 

Claudia marcó para las de casa y María (2) y Sofía lo hicieron para las visitantes. 

Por último, en el Corcubión-EFCC Juan Cabrejo hubo empate (1-1). Yara puso el 0-1 y Alexandra igualó. 

Las tres primeras posiciones son para Soneira, EF Juan Cabrejo y Cabana con 36, 34 y 29 puntos. 

En 1ª División el Xallas sumó por tercera jornada consecutiva al empatar en casa (0-0) ante el Sárdoma.

