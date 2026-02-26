Mi cuenta

Mil escolares en la fase zonal de cros disputada en Carballo

Los colegios Otero Pedrayo, Bergantiños, Artai y A Cristina, centros más lauredos en la clasificación general por equipos

Manuel Froxán Rial
26/02/2026 21:33
En la prueba participaron alumnos y alumnas de once colegios de la comarca
Mar Casal
La disputa de la fase zonal de cros escolar de Bergantiños volvió a llenar este jueves de animación el polígono de Carballo. 

La cita constituyó una auténtica fiesta del deporte escolar por cuanto acogió a alrededor de un millar de alumnos y alumnos pertenecientes a once colegios de cuatro de los siete municipios de la comarca, Carballo, Coristanco, A Laracha y Malpica. 

La competición se desarrolló en horario de mañana en un circuito habilitado en la zona verde del parque empresarial de Bértoa. 

En la clasificación final por equipos, en categoría benjamín femenina se impuso el CEIP A Cristina (Carballo), seguido del CEIP Bergantiños (Carballo) y del CEIP Sofán (Carballo). 

En benjamín masculino se repitió el mismo orden de ganadores. En alevín femenino dominó el CEIP Otero Pedrayo (A Laracha), seguido del Fogar (Carballo) y de A Cristina. 

En alevín masculino subió a lo más alto del podio el CEIP Bergantiños, segundo quedó el Ramón Otero Pedrayo y, tercero, A Cristina. 

En infantiles femenino ganó Otero Pedrayo, seguido del CEIP Milladoiro (Malpica) y del Fogar. En infantil masculino también se impuso el Otero Pedrayo, segundo fue el Artai 8 y tercero Artai 9. 

Mar Casal

Ese mismo colegio carballés dominó con claridad en categoría cadete.

Otros centros educativos participantes fueron los de Bormoio-Agualada, Caión y Nétoma-Razo. 

En el apartado individual, las mejores en benjamín femenino fueron Dalia Cotelo Castro, Águeda Méndez Díaz y Daniela Martínez Morales.

En benjamín masculino: Hugo Barca Periscal, Axel Rama Pose y Mario Amarelle Martínez. 

En alevín femenino: Carmen Domínguez, Alexia Loureiro y Alexia Veres. 

En alevín masculino: Martín Martelo. Daniel Rodríguez y Diego Cancela. 

En infantil femenino: Antía Castro, Julia Bolón y Noa Queijo.

En infantil masculino: Telmo Tasende, Lucas Chouciño y Lucas Román Corbalán. 

Finalmente, en cadetes: Elena Vázquez, Valeria Castro y Yaiza España; y Martín Barreiro, Mateo Ríos y Leo Vega.

