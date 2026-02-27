Chochi será el encargado de hacer el saque de honor en el derbi

José Luis Pose Blanco, Chochi, en As Eiroas en la entrevista con el club | bergantiños fc

El Bergantiños homenajea el próximo domingo a José Luis Pose Blanco, conocido futbolísticamente como Chochi.

El jugador carballés es definido por el club rojillo como “un futbolista moi especial”, ya que fue el único carballés que defendió los colores del Bergantiños y que, además, llegó a jugar en Primera División con el Deportivo, los dos clubes que se encontrarán en As Eiroas este domingo.

Por ello, deciden hacerle este reconocimiento, además de realizar el saque de honor, acompañado por el presidente Luciano Calvo Pumpido. Chochi comenzó su carrera deportiva en Carballo en lo que él define como “fútbol tercermundista”, ya que no había instalaciones ni medios, según comentó en una entrevista que le hizo el club.

A pesar de ello, su equipo consiguió ser subcampeón juvenil en dos ocasiones, en la temporada 1959-1960 y en la posterior, ambas finales se jugaron contra el Celta.

Después de su etapa en Carballo, cogió su equipaje para dirigirse a Compostela y posteriormente a Pontevedra. También jugó en el Algeciras, el Ceuta o el Murcia. Después, tal y como él comenta, regresó a Carballo.

Fue profesor en el IES Alfredo Brañas y enseñó a los adolescentes lo que él no pudo hacer en su época: sustituir el fútbol más físico por uno más técnico, adelantándose a los tiempos.