Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Chochi será el encargado de hacer el saque de honor en el derbi

El exfutbolista carballés, homenajeado por el Bergantiños, abrirá el partido frente al Fabril

Redacción
27/02/2026 21:56
José Luis Pose Blanco, Chochi, en As Eiroas en la entrevista con el club | bergantiños fc
José Luis Pose Blanco, Chochi, en As Eiroas en la entrevista con el club | bergantiños fc
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Bergantiños homenajea el próximo domingo a José Luis Pose Blanco, conocido futbolísticamente como Chochi. 

El jugador carballés es definido por el club rojillo como “un futbolista moi especial”, ya que fue el único carballés que defendió los colores del Bergantiños y que, además, llegó a jugar en Primera División con el Deportivo, los dos clubes que se encontrarán en As Eiroas este domingo. 

Por ello, deciden hacerle este reconocimiento, además de realizar el saque de honor, acompañado por el presidente Luciano Calvo Pumpido. Chochi comenzó su carrera deportiva en Carballo en lo que él define como “fútbol tercermundista”, ya que no había instalaciones ni medios, según comentó en una entrevista que le hizo el club. 

A pesar de ello, su equipo consiguió ser subcampeón juvenil en dos ocasiones, en la temporada 1959-1960 y en la posterior, ambas finales se jugaron contra el Celta. 

Después de su etapa en Carballo, cogió su equipaje para dirigirse a Compostela y posteriormente a Pontevedra. También jugó en el Algeciras, el Ceuta o el Murcia. Después, tal y como él comenta, regresó a Carballo. 

Fue profesor en el IES Alfredo Brañas y enseñó a los adolescentes lo que él no pudo hacer en su época: sustituir el fútbol más físico por uno más técnico, adelantándose a los tiempos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los jugadores del Bergantiños celebran el gol de Keko Hevia ante el Rayo Cantabria | raúl lópez

Los rojillos reciben al Fabril
Laura Rodríguez
José Luis Pose Blanco, Chochi, en As Eiroas en la entrevista con el club | bergantiños fc

Chochi será el encargado de hacer el saque de honor en el derbi
Redacción
El Dumbría femenino en su campo de O Conco

Jornada solo en Primera, Segunda y fútbol 7
Laura Rodríguez
En la prueba participaron alumnos y alumnas de once colegios de la comarca

Mil escolares en la fase zonal de cros disputada en Carballo
Manuel Froxán Rial