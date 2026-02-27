Jornada solo en Primera, Segunda y fútbol 7
El Bergantiños no jugará esta semana y en la Tercera Galicia habrá un partido atrasado
El parón de selecciones también afecta al fútbol costero, ya que no habrá jornada ni en la 3.ª RFEF ni en la Tercera Galicia.
Sí habrá Primera: el Xallas visita Ourense para medirse al Rosalía, un reto complicado ante el tercer clasificado para las de Eloy García, el domingo a las 12:30.
En Segunda, solo habrá un derbi costero este domingo: el Esteirana-Dumbría (12.00), que puede estar muy ajustado. Al Bergan B le toca viajar para medirse al Unión Campestre (12:30), también al Muxía, que juega contra el Orillamar (16:00). En cambio, el Cee recibe al Brexo Lema (18:15) y el Corme al Victoria C (18:30).
En Tercera Galicia, aunque no hay nueva jornada, se disputará un partido pendiente del pasado fin de semana: Outes-Xallas B (12.00), también el domingo.
Para terminar los duelos, el Sp. Seaia (16.30) intentará una semana más sumar algún punto que les permita salir de la última posición de la liga de F-7, y el Xuventude Laracha (19.15) busca una nueva victoria para intentar ocupar el liderato.