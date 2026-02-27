Jornada solo en Primera, Segunda y fútbol 7

El Dumbría femenino en su campo de O Conco

El parón de selecciones también afecta al fútbol costero, ya que no habrá jornada ni en la 3.ª RFEF ni en la Tercera Galicia.

Sí habrá Primera: el Xallas visita Ourense para medirse al Rosalía, un reto complicado ante el tercer clasificado para las de Eloy García, el domingo a las 12:30.

En Segunda, solo habrá un derbi costero este domingo: el Esteirana-Dumbría (12.00), que puede estar muy ajustado. Al Bergan B le toca viajar para medirse al Unión Campestre (12:30), también al Muxía, que juega contra el Orillamar (16:00). En cambio, el Cee recibe al Brexo Lema (18:15) y el Corme al Victoria C (18:30).

En Tercera Galicia, aunque no hay nueva jornada, se disputará un partido pendiente del pasado fin de semana: Outes-Xallas B (12.00), también el domingo.

Para terminar los duelos, el Sp. Seaia (16.30) intentará una semana más sumar algún punto que les permita salir de la última posición de la liga de F-7, y el Xuventude Laracha (19.15) busca una nueva victoria para intentar ocupar el liderato.