Los rojillos reciben al Fabril

Los jugadores del Bergantiños celebran el gol de Keko Hevia ante el Rayo Cantabria | raúl lópez

Día grande el de este domingo (17.00 horas) en As Eiroas. El Bergantiños recibe al Fabril, uno de los equipos más en forma de la categoría, mejor gallego clasificado y único conjunto coruñés junto a los rojillos. Se espera una buena entrada para un derbi de alto nivel.

“Un partido importante, bonito, dos máis ilusionantes da temporada. Recibir en Carballo ao Deportivo para todo o mundo aquí é especial”, destaca Simón Lamas, consciente de lo que supone el encuentro tanto para el vestuario como para la afición.

El técnico rojillo apela también a la responsabilidad: “Temos a responsabilidade de ofrecer a mellor imaxe posible e ser o equipo competitivo que fomos durante a temporada”.

El Fabril llega lanzado. Colíder junto al Real Oviedo B con 49 puntos, encadena más de tres meses sin conocer la derrota y solo ha dejado de puntuar en tres jornadas en toda la campaña. Un rival que exigirá el máximo a los carballeses.

“O rival está nun gran momento, probablemente no mellor momento da temporada para eles, pero penso que temos capacidade de sobra. Facendo un mellor partido e sacando a mellor versión de todos podemos ser capaces de gañar aquí na nosa casa, diante da nosa xente”, afirma Lamas.

El entrenador insiste en las claves: orden, solidez y agresividad. “Temos que ser un equipo ordenado, sólido e agresivo. Teñen futbolistas de moitísimo talento individual e, no colectivo, son un equipo coas cousas moi claras”.

Además, destaca la estabilidad del filial deportivista: “Levan moito tempo xogando xuntos, da mesma forma, e identifican moi ben os tipos de partido e os contextos”.

El precedente de la primera vuelta, que terminó sin goles (0-0) en Abegondo, dejó buenas sensaciones para el Bergantiños. Ahora, en casa, el objetivo es sostener el nivel.

“Vanos esixir a nosa mellor versión. Temos que ser ese equipo competitivo e organizado que fomos en moitos partidos, con eficacia, e con balón un equipo vertical que intente facer dano coas nosas armas”.

El Bergantiños busca una victoria que, además de romper la buena racha del Fabril, le permita afrontar con ambición el tramo decisivo de la competición.