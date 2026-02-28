Mi cuenta

El Basket Xiria vuela alto

Los carballeses, colíderes tras vencer al Marín por 87-85 en un vibrante y muy disputado partido

Rosa Balsa Silveira
28/02/2026 23:06
El Calvo Basket Xiria se impuso este sábado al líder, el Marín, por 87-85 en un gran encuentro, emocionante, igualado y muy disputado que se decidió en los instantes finales y que hizo vibrar a los aficionados. El pabellón Vila de Noia continúa así siendo un fortín para los de Héctor Méndez, que cuentan por victorias los partidos en casa. 

Con este resultado, el Xiria continúa segundo, pero igualado a 36 puntos con el Marín, que hace valer el basketaverage para conservar la primera plaza. Y es que en la ida los pontevedreses ganaron por cinco puntos de ventaja (68-63), una diferencia que no pudo contrarrestar el conjunto carballés. Por delante quedan seis jornadas para finalizar la liga regular y la pugna por el título está muy apretada. 

El Xiria comenzó mal el partido, viendo como su rival se ponía 0-9 y llegaba a tener hasta quince puntos de ventaja (5-20). Los locales lograron meterse en el encuentro e ir recortando distancias, finalizando el período inicial 22-27. 

En el segundo parcial, los carballeses le daban la vuelta al marcador y se adelantaban por primera vez en el partido. Un parcial 12-0 le daba alas a los locales, pero el Marín respondía con un 0-9 y tomaba nuevamente el mando. Tras un ajustado cuarto que se llevaron los visitantes por 17-18, se llegaba al descanso con 39-45

La segunda parte fue trepidante, con alternancias en el marcador y distancias cortas, con un final no apto para cardíacos en el que ambos conjuntos exhibieron un gran nivel. El Xiria se impuso en el tercer cuarto por 28-23 y entraba en el último período a tan solo un punto de distancia (67-68). El guion se repitió en la recta final, en la que la máxima ventaja fue de cuatro puntos para el Marín. En los segundos finales llegaba el triunfo local tras 20-17 en este período.

