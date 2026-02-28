Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Triunfo del Lubiáns ante el Compañía de María

El conjunto carballés se impuso ayer en casa con dos goles de Álex Perez y otro de Álvaro Trigo

Redacción
28/02/2026 23:08
Lubiáns-Compañía de María
Lubiáns-Compañía de María
Raúl López
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Calvo Escola Lubiáns sumó este sábado su duodécima victoria de la temporada al imponerse en casa al Compañía de María por 3-1. El Lubiáns tiene ahora 40 puntos y se acuesta a dos de distancia del Ordes, que este domingo visita la pista del Liceo. 

Alex Pérez abrió el marcador ante el Compañía al poco de comenzar el partido. Los visitantes pudieron empatar de penalti, pero erraron el lanzamiento, por lo que se llegó al descanso con 1-0. 

En la segunda mitad, Álex Pérez hacía el segundo del Lubiáns y también en su cuenta particular. El tercer gol era obra de Álvaro Trigo. Los visitantes recortaron distancias ya al final del partido por medio de Anxo Chouciño. La próxima cita de los de Ramón Canalda es en la pista del Oleiros en un nuevo derbi provincial. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lubiáns-Compañía de María

Triunfo del Lubiáns ante el Compañía de María
Redacción
Basket Xiria y Marín

El Basket Xiria vuela alto
Rosa Balsa Silveira
Los jugadores del Bergantiños celebran el gol de Keko Hevia ante el Rayo Cantabria | raúl lópez

Los rojillos reciben al Fabril
Laura Rodríguez
José Luis Pose Blanco, Chochi, en As Eiroas en la entrevista con el club | bergantiños fc

Chochi será el encargado de hacer el saque de honor en el derbi
Redacción