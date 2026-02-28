Triunfo del Lubiáns ante el Compañía de María

Lubiáns-Compañía de María Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns sumó este sábado su duodécima victoria de la temporada al imponerse en casa al Compañía de María por 3-1. El Lubiáns tiene ahora 40 puntos y se acuesta a dos de distancia del Ordes, que este domingo visita la pista del Liceo.

Alex Pérez abrió el marcador ante el Compañía al poco de comenzar el partido. Los visitantes pudieron empatar de penalti, pero erraron el lanzamiento, por lo que se llegó al descanso con 1-0.

En la segunda mitad, Álex Pérez hacía el segundo del Lubiáns y también en su cuenta particular. El tercer gol era obra de Álvaro Trigo. Los visitantes recortaron distancias ya al final del partido por medio de Anxo Chouciño. La próxima cita de los de Ramón Canalda es en la pista del Oleiros en un nuevo derbi provincial.