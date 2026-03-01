El Bergan perdona y acaba empatando ante el Fabril

Bergan-Fabril Raúl López

Crónica. Antón Vieites. ADG.

El Bergantiños, que acumula ya cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria, perdió este domingo la oportunidad de engancharse a la lucha por el playoff de ascenso al conceder un empate en el derbi coruñés frente al Fabril, después de encarrilar el encuentro con los tantos de Darío y Peñalver en los primeros compases de ambas partes y tener oportunidades para sentenciar.

Sin embargo, el filial deportivista, que queda a dos puntos del líder, el Vetusta, se rehízo y logró empatar en el minuto 96 merced a una falta ejecutada por Enrique después de recortar diferencias también a balón parado por medio de Nájera.

Gran ambiente en As Eiroas, donde se rindió homenaje a José Luis Pose Blanco ‘Chochi’, el único carballés que defendió los colores del Bergan y que, además, jugó en Primera División con el Deportivo. Él fue el encargado del saque de honor y recibió un reconocimiento de manos del presidente del Bergan, Chano Calvo.

Homenaje a Chochi Raúl López

Comenzó el partido con el Fabril tratando de impresionar y buscando la portería de Santi Canedo. El primer tanto, sin embargo, fue del Bergan, en una contra que inició Onyia, que robó el balón en el centro del campo y habilitó en la izquierda a Koke. Su llegada acabó con un centro al área que aprovechó Darío para adelantar al cuadro rojillo, que pudo ampliar la ventaja en la siguiente jugada de ataque, con un remate de Iago Novo que se fue cerca del poste.

Darío celebra el primer tanto carballés Raúl López

El equipo de Simón Lamas fue el que más dominó y Sola el más insistente asistiendo y apoyando a Koke en la banda izquierda. Sin embargo, una llegada de Álex Pérez por el otro costado acabó con el cuero en las botas de Darío, que firmó un golpeo potente que estuvo a punto de batir a Marqués. Apenas sufrió para mantener el 1-0 el Bergan al final del primer tiempo.

Como en la primera parte, tras la reaundación el más eficaz fue el Bergan, que amplió su ventaja al aprovechar Peñalver un pase de Fito a la espalda de la zaga del equipo herculino que dejó al lateral mano a mano con Marqués, que no pudo hacer nada para el evitar el 2-0. El propio Peñalver perdonó el 3-0 al rematar alto un pase de la muerte de Darío.

Perdonó el Bergan y lo acabó pagando, ya que el rival recortó diferencias a la salida de un córner con un remate de Nájera que supuso el 2-1 y dio una vida extra a los pupilos de Manuel Pablo. Además, se produjo una mala noticia en el equipo rojillo, ya que la lesión de Keko obligó a Simón Lamas a dar entrada a Nacho Pastor. Se complicó definitivamente el partido para los carballeses y el Fabril se agarró a la épica. alar por medio de Fabián, aunque su remate no pudo superar a Canedo. El 2-2 definitivo, ya en el minuto 96, se originó en la última jugada prácticamente del encuentro y lo firmó Enrique con una falta magistralmente ejecutada a la escuadra. Incluso pudo voltear la escuadra herculina el resultado, pero el chut de Pablo Cortés desde la frontal del área cogió demasiado vuelo.