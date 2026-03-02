Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Dumbría vuelve a saber lo que es ganar en casa ocho jornadas después

El Paiosaco sumó su quinto triunfo consecutivo y está a 1 punto del playoff 

Manuel Froxán Rial
02/03/2026 18:11
Imagen del Dumbría-Paiosaco (0-2) de hace unas semanas
Imagen del Dumbría-Paiosaco (0-2) de hace unas semanas
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La vigésimo jornada liguera de Preferente Futgal deparó dos triunfos y una derrota por lo que a los representantes de la zona se refiere. 

Los 3 puntos sumados por Dumbría y Paiosaco son muy importantes para ambos conjuntos, aunque por intereses distintos. 

El CF Dumbría Oficial se impuso por 1-0 al Miño gracias a un solitario tanto de Javi Souto a pocos minutos del descanso. 

Aunque los dumbrieses siguen en zona de peligro, por arriba tienen con sus mismos puntos (27) a Cidade de Ribeira y Sigüeiro, mientras que con 2 más están Dubra y Victoria, por lo que sus opciones de escapar de las plazas que abocan al descenso aumentan. 

Los dumbrieses llevaban ocho jornada sin ganar en casa, concretamente desde el 21 de diciembre, día en el que se impusieron en O Conco al Cidade de Ribeira por 2 a 1, goles de Mario Insua y Diego Estévez. 

El Paiosaco, por su parte, derrotó al Cultural Maniños, colista del grupo, por un claro 3-0 (Iván Amor, Josiño y Beto Varela). 

El quinto triunfo consecutivo de los verdiblancos en liga les permite situarse a tan solo 1 punto de la promoción de ascenso, empatado a puntos con un Sofán que fue la cruz de la jornada al caer en Sigüeiro por 3-0.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La plantilla del Oza celebrando el triunfo del anterior fin de semana ante el Muxía B

El Oza gana en Cee con un gol de Alejandro en el minuto 89
Manuel Froxán Rial
Imagen del Dumbría-Paiosaco (0-2) de hace unas semanas

El Dumbría vuelve a saber lo que es ganar en casa ocho jornadas después
Manuel Froxán Rial
El central carballés Fito trata de cortar un ataque de un jugador del Fabril

El tramo final empaña el gran trabajo del Bergan ante el Fabril
Manuel Froxán Rial
Once que presentó el Paiosaco en el reciente partido de la Copa da Coruña

Victorias y de Paiosaco y Dumbría y derrota del Sofán
Redacción