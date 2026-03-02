El Dumbría vuelve a saber lo que es ganar en casa ocho jornadas después

Imagen del Dumbría-Paiosaco (0-2) de hace unas semanas Raúl López Molina

La vigésimo jornada liguera de Preferente Futgal deparó dos triunfos y una derrota por lo que a los representantes de la zona se refiere.

Los 3 puntos sumados por Dumbría y Paiosaco son muy importantes para ambos conjuntos, aunque por intereses distintos.

El CF Dumbría Oficial se impuso por 1-0 al Miño gracias a un solitario tanto de Javi Souto a pocos minutos del descanso.

Aunque los dumbrieses siguen en zona de peligro, por arriba tienen con sus mismos puntos (27) a Cidade de Ribeira y Sigüeiro, mientras que con 2 más están Dubra y Victoria, por lo que sus opciones de escapar de las plazas que abocan al descenso aumentan.

Los dumbrieses llevaban ocho jornada sin ganar en casa, concretamente desde el 21 de diciembre, día en el que se impusieron en O Conco al Cidade de Ribeira por 2 a 1, goles de Mario Insua y Diego Estévez.

El Paiosaco, por su parte, derrotó al Cultural Maniños, colista del grupo, por un claro 3-0 (Iván Amor, Josiño y Beto Varela).

El quinto triunfo consecutivo de los verdiblancos en liga les permite situarse a tan solo 1 punto de la promoción de ascenso, empatado a puntos con un Sofán que fue la cruz de la jornada al caer en Sigüeiro por 3-0.