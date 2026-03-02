El Oza gana en Cee con un gol de Alejandro en el minuto 89

La plantilla del Oza celebrando el triunfo del anterior fin de semana ante el Muxía B Cedida

Un espectacular gol de chilena del visitante Alejandro Vázquez cuando estaba a punto de cumplirse el minuto 90, decantó el Cee-Oza partido de la jornada en el grupo de Tercera Futgal de la Costa.

El triunfo permite a los carballeses mantener los 4 puntos de ventaja sobre el Coristanco en lo más alto de la tabla, si bien el Oza ha disputado un partido más que su rival.

El choque de San Paio de Refoxos estuvo tremendamente competido, no en vano el tercer clasificado recibía al líder del grupo.

El tanto de chilena de Alejandro le permite a los del litoral carballés sumar 3 puntos de oro a falta de diez jornadas para el final de la competición.

El Coristanco, por su parte, se deshizo del Camelle por un abultado 7-1.

Los goles locales fueron obra de Iván Pastoriza (3), Pablo Pose (2), Jairo y Daniel. Para los camariñanes marcó Lucas.

El cuarto clasificado, Atl. Pereiriña, perdió por 3-2 en su visita a Nantón.

Se adelantaron los locales con un autogol de Antonio, pero a renglón seguido Óliver hizo el 1-1, resultado con el que se llegó al descanso.

Avanzada la segunda mitad Iago Torres y Alejandro, en apenas dos minutos, pusieron el 3-1 y Diego, en el añadido, devolvió la emoción a los instantes finales.

Fue expulsado el local Adrián Varela en el 70.

El Sporting de Seaia derrotó por 2-0 al Volantes de Baño, tantos logrados por Manuel y Alejandro Mato.

Con triunfo local por 2-1 finalizó el Muxía B-Baíñas. Iván Antelo adelantó a los de casa a los 20 minutos, pero dos después volvió a empatar Raúl Antelo.

A poco más de diez para el final Javier Toja puso en el electrónico el 2-1 definitivo.

Por la mínima, en este caso por 1-0, también se impuso el Lira al colista Inter de Brens.

El único gol del partido los marcó Xurxo Fiuza en el minuto 90.

El campo de Xaviña acogió el derbi entre el Cerqueda y el Buño que se saldó con victoria de los oleiros por 0-1.

Andrés en los primeros compases de la segunda mitad fue el autor del único tanto del encuentro.

El triunfo permite al Buño superar en la tabla al Cerqueda y situarse a un punto del Laxe, sexto clasificado.

Grupos I y III

En el grupo III de Tercera Fútgal la vigésima jornada deparó dos interesantes derbis, uno de los cuales se saldó con triunfo local y el otro con una goleada infligida por el conjunto visitante.

El San Martiño el endosó al Bergantiños su quinta derrota de la temporada.

Los cercedenses se impusieron por 2-0 gracias a un doblete de Jose Suárez, que les permite seguir subiendo posiciones en la tabla.

Los carballeses, por su parte, mantienen la cuarta plaza.

El Rodís, penúltimo clasificado, no pudo hacer nada ante la superioridad mostrada por el Atl. Cercedense, que le acabó goleando por 0-7.

Los autores de los goles visitantes fueron Marcos Rodríguez (2), Marcos Martínez, Joel, Bruno y Daniel Vaamonde.

En el grupo I el Xuventude Laracha también le endosó cinco goles (5-0) al Vioño luego de un partido de guante blanco al que se llegó con 2-0 al descanso.

Rubén Martínez (2), Sergio, Mateo Esmorís y Diego Baldomir fueron los autores de los goles.