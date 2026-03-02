El tramo final empaña el gran trabajo del Bergan ante el Fabril

El central carballés Fito trata de cortar el ataque de un jugador del Fabril Raúl López Molina

En el derbi ante el Fabril el Bergantiños sumó su cuarto partido consecutivo sin ganar, aunque estuvo muy cerca de conseguirlo ya que a menos de diez minutos del final los carballeses vencían por 2-0.

Dos acciones a balón parado, la última en el último ataque del encuentro, echaron por tierra el gran encuentro realizado hasta por los rojillos hasta este tramo final y le impidieron sumar los 3 puntos que sin duda merecieron ante un rival que está inmerso en la lucha por el título.

Al término del encuentro Simón Lamas reconocía que el triunfo debió haberse quedado en casa: “Hicimos méritos para sumar los 3 puntos y lo cierto es que me sabe mal haber perdido 2 de esa forma, en situaciones que eran evitables. En su primer gol, a la salida de un córner, tenemos que estar más atentos y en el segundo, la falta era totalmente evitable”.

El técnico reconoce que los cambios que introdujo al final para refrescar el equipo no funcionaron. “El 2-1 encajado de esa forma quizás nos acomplejó un poco y quizás también la gente que metí desde el banquillo tampoco entró bien al partido, aunque no era fácil hacerlo ante un rival como el Fabril que juega a un ritmo muy alto”, dice.

El preparador afirma tener claro que “un equipo con jugadores de la experiencia y el nivel del Bergantiños tiene que saber gestionar mejor el tramo final de un partido”.

Salvando esos minutos finales en los que el filial deportivista logró igualar el 2-0 en dos acciones a balón parado, Lamas no oculta su satisfacción por el buen trabajo del plantel: “Como entrenador, estoy muy orgulloso y muy contento con la actuación del equipo. Quizás nos hubiese gustado apretar un poco más arriba al rival, pero lo cierto es que el 1-0 que marcamos tan rápido condiciona el juego. En líneas generales nos adaptamos bien al plan de partido y todas las ocasiones de la primera mitad fueron nuestras a excepción de una que propició un error de Fito. Al comienzo de la segunda llegó el 2-0 y luego Peña tuvo una clarísima para sentenciar y hubo alguna que otra de Iago. Se veía que el equipo estaba cómodo, disfrutando del trabajo defensivo, mientras que el Fabril apenas llegaba a nuestra portería y si lo hacía era más por empuje que con situaciones de peligro real”, explica sobre el desarrollo del derbi.

Pese al varapalo que supuso perder 2 puntos en el último suspiro, Lamas también quiere resaltar la buena labor de los suyos: “Tengo la sensación de que el equipo dio su mejor versión de este año y volvimos a ser un equipo ultra competitivo. El empate final me sabe mal sobre todo por los propios futbolistas, que hicieron un partidazo. Tanto yo como entrenador como todos los aficionados tenemos que estar muy orgullosos por como compitió y dio la cara el equipo y por el tremendo esfuerzo realizado, aunque no es menos cierto que las situaciones del tramo final tienen que servirnos de aprendizaje”, finaliza diciendo el preparador lucense.

Manuel Pablo

Si al entrenador del Bergantiños el 2-2 final le dejó una sensación agridulce, su homólogo del Fabril, Manuel Pablo, se declaraba contento por la igualada final tras un partido en el que “nos ha costado mucho, sobre todo en la primera parte, en la que nos han hecho bastantes transiciones tras pérdidas de balón nuestras”.

El canario vio una segunda mitad en la que “hemos dominado más, aunque nos ha seguido costando en última línea ante la defensa muy cerrada del Bergantiños, si bien hemos seguido insistiendo y al final hemos tenido recompensa en un campo siempre difícil y que no es el mejor para jugar”.