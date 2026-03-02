Victorias y de Paiosaco y Dumbría y derrota del Sofán

Once que presentó el Paiosaco en el reciente partido de la Copa da Coruña Raúl López Molina

Tan solo Paiosaco, Dumbría y San Tirso fueron capaces de sumar en una jornada negra para el resto de equipos coruñeses de la Preferente Norte.

Paiosaco 3-0 Maniños El Paiosaco de Iván Sánchez continúa con paso firme y suma su quinta victoria consecutiva tras imponerse al colista por 3-0 con goles de Iván Amor, Josiño y Alberto Varela, anotados en los mnutos 4, 31 y 52. Tres puntos que dejan a los laracheses en la sexta plaza con 36 puntos, a tan solo uno del playoff de ascenso.

Sigüeiro 3-0 Sofán Contundente victoria del Sigüeiro ante un Sofán que se vio superado con un 2-0 antes del tiempo de descanso. Alberto Fraga puso la puntilla a los carballeses ya en el tiempo de descuento. El Sofán es séptimo con 36 puntos.

Dumbría 1-0 AD Miño Victoria para el Dumbría en O Conco con un tanto de Javier Souto, anotado en el minuto 41. Tres puntos muy importantes para los dumbrieses, que abandonan los puestos de descenso directo, pero que siguen todavía en zona de peligro. Son 15º con 27 puntos.