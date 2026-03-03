El Corme derrota al Al Piña y pone la 1ª División al rojo vivo

El partido entre el A Piña y el Corme tuvo emoción hasta el final Cedida

La jornada del pasado fin de semana deparó alguna que otra novedad importante en las competiciones de veteranos de la zona de la Costa. Fue lo que ocurrió en Primera División, categoría que se ha puesto de lo más interesante en su parte alta tras la victoria del Corme en el campo de A Piña (2-3). Empezaron muy fuertes los locales, que se adelantaron muy pronto con dos goles marcados por Jhonny y Alejandro. Diego Pérez recortó distancias antes del descanso y en la segunda mitad Manuel Vidal y el propio Diego Pérez, certificaron la remontada en un partido vibrante. El que no falló fue el líder Cabana en el igualado derbi que disputó en Nantón (0-2). José Ángel hizo el primero de los visitantes en los últimos minutos de la primera mitad y la sentencia, obra de Iván, no llegó hasta el tiempo añadido. De esta forma, en cabeza de la tabla pasa a haber un triple empate a 49 puntos entre Cabana, A Piña y Corme. En cuarta posición está el Malpica luego de su victoria en el derbi ante el Leiloio (1-0). El único gol del partido fue obra de Diego Mato. Con triunfo local, en este caso por 6-0, finalizó el Soandres-Deportivo Carballo, con goles obra de Pablo Marcelo, Mohamed, Yehor, Alberto y Abel. El Sofán se impuso asimismo al Sporting Bértoa por 5-2. Sus goleadores fueron Campos, Juan Marcos, Ramón y Óscar Martínez (2). Para los de Bértoa marcaron Romero y Pablo. Por último, Mazaricos y Fisterra se repartieron los puntos (3-3), goles de Sanchiño, Aldo y Fran; y de Óscar José y Francisco (2).

División de Honor

En División de Honor lo más destacado fue la derrota del San Román, segunda clasificado, en el campo del Dumbría (3-2). En el minuto 60 los locales ganaban por 3-0, con dos tantos de Ángel y otro de Alan Fuentes. Después reaccionaron los laracheses y maquillaron el resultado con goles de José Antonio y Mario. El Zas, tercero en discordia, no pudo pasar del empate (0-0) ante el Coristanco y vio como le alcanzaba el Atl. Carballo tras su triunfo por 2-1 ante el Buño. Pichel puso el 1-0, pero empató Lista al inicio del segundo tiempo y, en el 70, Iván Rojo marcó el definitivo 2-1. Los restantes marcadores fueron estos: Oza-Ponteceso, 5-1, San Ramón-San Lorenzo, 3-0; Razo-Soneira, 3-3; y Castriz-Cances, 1-5. El San Ramón ahora es más líder y aumenta su ventaja a 7 puntos.