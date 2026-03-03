La fase zonal del cros escolar de Cee reúne a más de 1.500 niños y niñas

La competición escolar se disputa en el Estadio Municipal de San Paio de Refoxos Cristian Trillo

Más de 1.500 escolares pertenecientes a veintitrés centros educativos de Bergantiños, Soneira y Fisterra participan entre este miércoles y el jueves en la fase zona de la competición de Cros escolar perteneciente al programa Xogade que promueve la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta, en colaboración con la AD As Rías, ADD Barbanza y el Concello de Cee.

Las distintas pruebas a celebrar tendrán como escenario las instalaciones del Estadio Municipal de San Paio de Refoxos y reunirán a pequeños corredores de categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.

En cuanto a las distancias a completar por los participantes, oscilarán entre los 500, 1.000, 1.300 y 2.000 metros.

Cabe recordar que el evento deportivo estaba previsto incialmente para los días 28 y 20 de enero, pero finalmente tuvo que ser aplazado debido al mal tiempo.

En la jornada de este miércoles tomarán parte 945 escolares pertenecientes a los colegios Agra de Raíces (76 inscritos), CEIP Baíñas (25), CEIP Plurilingüe Santa Eulalia de Dumbría (21), CEIP Plurilingüe Vila de Cee (161), CEIP Praia de Quenxe (53), Manuela Rial Mouzo (230), CPI de Zas (64), CPI Plurilingüe Cabo da Area (54), CPR Nosa Señora do Carmen (70), IES Fernando Blanco (35), O Areal (85)y Terra de Soneira (71).

El jueves será el turno para los restantes 656 inscritos: As Revoltas (126), CEIP Eduardo Pondal (92), CEIP Plurilingüe de Carnota (61), CEIP Plurilingüe de Ponte do Porto (85), CEIP Plurilingüe Vila de Cee (1), CEIP do Pindo (23), IES Eduardo Pondal (55), IES Urbano Lugrís (22), Mar de Fóra ((48), Plurilingüe San Vicenzo (134) y Virxe da Barca (9)