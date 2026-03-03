Nuevos éxitos para el Sysca carballés y Sal de A Laracha en las citas autonómicas de salvamento y socorrismo

Sysca Absoluto, campeón de la Liga de 1ª División Cedida

El Sysca y el Sal siguen engrosando su palmarés.

El pasado fin de semana sumaron nuevos éxito deportivos a su ya dilatada trayectoria.

El Sysca se proclamó campeón de la Liga Absoluta de 1ª División, además de acabar segundo en la clasificación conjunta del Campeonato Gallego Máster, tras ser primero en categoría femenina y tercero en la masculina.

El Sal larachés, por su parte, también quedó campeón de la Liga Absoluta de Clubes de 2ª División y subcampeón en el Autonómico Máster en categoría masculina (quinto en la general conjunta).