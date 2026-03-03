Deportes
Nuevos éxitos para el Sysca carballés y Sal de A Laracha en las citas autonómicas de salvamento y socorrismo
El club de Carballo se proclamó campeón gallego de la Liga de 1ª División Absoluta y fue segundo en categoría Máster, y los laracheses ganaron la Liga Absoluta de Segunda y quedaron segundos en Máster Masculino
El Sysca y el Sal siguen engrosando su palmarés.
El pasado fin de semana sumaron nuevos éxito deportivos a su ya dilatada trayectoria.
El Sysca se proclamó campeón de la Liga Absoluta de 1ª División, además de acabar segundo en la clasificación conjunta del Campeonato Gallego Máster, tras ser primero en categoría femenina y tercero en la masculina.
El Sal larachés, por su parte, también quedó campeón de la Liga Absoluta de Clubes de 2ª División y subcampeón en el Autonómico Máster en categoría masculina (quinto en la general conjunta).