Sara Ríos Castro y Xacobo Fraga Liñares, de la AD Fogar, brillan con la Selección gallega alevín

Sara Ríos y Xacobo Fraga en la cita de Málaga Cedida

La natación carballesa tuvo dos nombres propios el pasado fin de semana.

Fueron los de Sara Ríos Castro y Xacobo Fraga Liñares, ambos de la AD Fogar, que cuajaron una gran actuación con la Selección gallega en el XII Campeonato de España Alevín de Selecciones Territoriales celebrado en Málaga.

En el plano individual, Sara Ríos brilló con luz propia al batir los récords del club de 13 años en las pruebas de 50 y 100 braza, quedando finalmente novena en ambas.

Por su parte, Xacobo Fraga firmó un meritorio 17º puesto en los 200 libres, rebajando también su mejor registro personal.

A nivel colectivo, la contribución de ambos fue decisiva para que Galicia lograse la 6ª plaza en la clasificación conjunta, sólo superada por potencias como Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares.

Sara contribuyó con un 5º puesto en el relevo de 4x100 estilos, mientras que Xacobo participó en los tres relevos masculinos, destacando el séptimo puesto en los 4x100 metros estilos.

De forma simultánea, otros 9 nadadores-as del club participaron en Ferrol en el XLVI Memorial Juan Varela, en el que lograron 3 medallas: Luis Suárez se alzó con la plata en los 50 libres y el bronce en los 100 libres, mientras que Carmela Ínsua logró el bronce en los 400 libres.

En la clasificación por equipos, el club se hizo con la 6ª plaza femenina, la 7ª masculina y la 8ª en la general conjunta.