Tordoia y Muxía continúan coliderando su grupo en la 2ª División de fútbol femenino

Eva Lema, en la imagen en el partido ante el Unión Campestre, logró otro hat-trick Marina Busto

El pasado fin de semana solo hubo actividad, en lo que al fútbol femenino de la Costa se refiere, en Primera y Segunda División.

En esa última categoría prosigue el espectacular “codo con codo” que desde hace semanas vienen protagonizando el Tordoia y el Muxía.

El Tordoia se deshizo de la SCD Milagrosa de Lugo por 2-5, con 3 goles de Rebeca Puente, otro de Lucía y otro de Sara.

También el Muxía ganó a domicilio, concretamente al Orillamar coruñés (1-3), en un partido en el que la visitante Eva Lema volvió a anotar un hat-trick como en la jornada anterior.

Las muxianas empezaron perdiendo pero reaccionaron rápido.

La tercera plaza de la tabla es para un Bergantiños que goleó fuera al Unión Campestre (0-4).

Los goles de las rojillas fueron obra de Julia Varela (3) y Antía Rojo.

El Unión Club Cee, por su parte, derrotó por 2-0 al Brexo Lema en un partido en el que al descanso se llegó con 0-0 en el marcador.

Lucía Martínez abrió la ‘lata’ al inicio de la segunda mitad y Paula Veiga amplió la cuenta mediado ese período.

El Corme superó por 2-1 al Victoria CF C. Las coruñesas empezaron adelantándose antes de la media hora de partido por medio de Julia Galán.

En el minuto 65 empató Claudia y quince después Ana María acabó de darle la vuelta al marcador.

El Esteirana-Dumbría acabó en tablas (2-2). Rut y Carla Lago hicieron los goles de las locales; y Bárbara y Carla los de las visitantes.

En Primera División el Xallas vio truncada su racha de tres jornadas sin perder al caer derrotado en su visita al EFF Rosalía por un claro 3-0