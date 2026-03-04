Cómodo triunfo del Calvo Xiria femenino ante las colistas del Balonmano Porriño

El Calvo Xiria B tiene un difícil partido este viernes (21.00) en casa ante el Bm. Atlántico EC

Recibía en la jornada 13 el Calvo Xiria Femenino a un Balonmano Porriño que pese a su condición de colista es un rival incómodo y difícil de superar por lo que las carballesas sabían que tenían que saltar a la pista con la máxima concentración.

El inicio del encuentro estuvo marcado por la intensidad defensiva del conjunto local, que le permitió recuperar varios balones.

Sin embargo, se encontró con dificultades en la transición ofensiva, sin lograr transformar esas recuperaciones en goles claros.

Por su parte, las visitantes propusieron un ritmo pausado, elaborando con paciencia cada ataque y trabajando largas posesiones en búsqueda de situaciones francas de lanzamiento.

Este juego más lento no favorecía a las locales, habituadas a encuentros de mayor dinamismo y velocidad.

A pesar de las diferencias en la propuesta de juego, el marcador se mantuvo muy ajustado durante buena parte de la primera mitad.

Con el paso de los minutos, el Xiria fue encontrando mejores sensaciones en ataque y consiguiendo pequeñas rentas.

Finalmente, se llegó al descanso con una ventaja local de 6 goles (11-5), que dejaba el encuentro bien encaminado pero aún abierto.

En la reanudación la renta siguió creciendo gracias al mayor acierto ofensivo de las jugadoras de Brais Puñal, que acabaron imponiéndose por 26-15.

El Calvo Xiria recibe el próximo sábado al Samertolameu, un rival directo que marcará buena parte de las aspiraciones carballesas en la fase decisiva de la temporada.

El otro representante de la zona en 1ª Autonómica Femenina, el Balonmano Xallas cayó derrotado por 30-26 ante el Bm. Brigantium (16-12 al descanso).

El próximo sábado reciben en Santa Comba al Seis do Nadal (18.45 horas).

Ficha técnica

Calvo Xiria, 26: Nadia Vázquez, Mencía Rodríguez (3), María Patiño (3), Sofía Rey (4), Noa Carracedo, Irene Lucía Suárez (1), Lucía Ngnipa (5), Alba Rodríguez (1), Alba García, Sheila Ferreiro, Lara Vaerla, Sara Rial, Irene Rodríguez (6) y Lorena Ngnipa (3).

Indupor Balonmano Porriño, 15: Julieta Aquino (1), Ainhoa Domínguez, Nayara Alonso, Antía Castiñeiras (1), Carla Martínez (2), Inés Pereiro (6), Ana Bosque, Noa Pérez, Paola Riveiro (1), Daniela Monteagudo, Alba Rodríguez y Emma Porto (1).

Marcador cada 5’: 3-2, 3-3, 6-3, 7-3, 9-3, 11-5, 16-6, 20-6, 23-10, 24-12, 25-13 y 26-15.

Árbitros: Andre Pena y Luis Daniel Arias.

Primera masculina

En Primera masculina el Calvo Xiria B jugó en la pista del Rasoeiro, colista y rival directo en la lucha por la permanencia.

Desde el inicio, el partido estuvo marcado por la igualdad, con un marcador siempre ajustado y alternancias constantes en el juego.

El Xiria tuvo momentos de buen juego colectivo, llegando a disponer de pequeñas ventajas en el marcador, fruto de un buen trabajo ofensivo y de su organización defensiva.

La falta de continuidad impidió consolidar esas ventajas y los locales supieron aprovechar esos momentos de desconexión carballesa para mantener el partido abierto.

De esta forma, el equilibrio continuó hasta el último instante y se vio reflejado en el 29-29 que campeaba en el marcador al final.

A nivel individual en las filas visitantes sobresalió Nicolás Cancela, autor de 6 goles.

Este viernes el Calvo Xiria B afronta otro importante choque ante el Balonmano Atlántico.

Ficha técnica

O Grove Paraíso Rasoiero BM, 29: Enrique Lorenzo, Daniel Gondar, Brais Domínguez, Rubén López (1), Sergio Iglesias (4), Xabier Vidal, Rodrigo Quintas (1), Luiggy López (3), Aaron Blanco, José Luis Domínguez (5), Iván Meis, Yago García, Martín Padín , Aarón González (11) y Francisoc José (1).

Calvo Xiria B, 29: Esteban Puñal (4), Nicolás Cancela (6), Andrés Pedreira (1), Saúl Fuentefría, Izán Cabeza, Fernando Mallo (4), Álex Puñal (1), Jorge Rodríguez, Aday Gómez, Samuel Soneira, Marcos Varela (5), Andrés Pombo (5) y Bruno Camiño (3).

Marcador cada 5’: 32-2, 5-4, 7-8, 11-11, 15-15 (descanso), 18-17, 22-19, 23-21, 25-24, 28-25 y 29-29.

Árbitros: Inocencia Pérez Román y César Carballo Fernández.