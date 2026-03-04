El Cros escolar de Cee hace del San Paio de Refoxos una fiesta

Las pruebas de la primera jornada se completan este juevfes con nuevas competiciones que reunirán a alrededor de 600 escolares CRISTIAN_TRILLO

El Estadio Municipal de San Paioso de Refoxos acogió este miércoles la primera jornada del Cros escolar de Cee en la que participaron un millar de alumnos de centros educativos de Soneira y Fisterra.

La segunda y definitiva jornada se celebra este jueves en el mismo escenario con asistencia de 600 escolares.

El evento se enmarca dentro del programa Xogade de la Secretaría Xeral para o Deporte que cuenta en este caso con la colaboración del Concello de Cee y de la A.D.E. As Rías.

Los mejores de esta cita ceense, más concretamente los dos primeros equipos clasificados y los 10 primeros corredores y corredoras en entrar en meta, siempre que no formen parte de los equipos ya clasificados, accederán a la fase intercomarcal de la competición, a celebrar en Porto do Son el día 10 de abril.

Por lo que respecta a la categoría benjamín femenina, en el apartado individual las tres primeras fueron Olivia Hoyos Bergantiños, Érika Pena Ares y Mía Caamaño Pérez.

Por equipos se impuso el Manuel Rial Mouzo de Cee, seguido del CEIP Vila de Cee y del CEIP Baíñas.

En benjamín masculino el oro fue para Anxo Arán Domínguez, la plata para Eric Lema Lagoa y el bronce para Aitor Muíño Bermúdez.

Por equipos subieron al podio en esa categoría el CEIP Vila de Cee (1º), el Colegio Manuel Rial Mouzo (2º) y el CEIP Praia de Quenxe.

En alevín femenino las más rápidas fueron Sira Trillo Estévez, Carla Yuste Romero y Martina Allo Vázquez.

Por equipos ganó el Manuela Rial, seguido del Vila de Cee y del CPI Cabo da Área de Laxe.

En alevín masculino coparon el podio Antón Lago Rodríguez (1º), Lucas Romero Alcover (2º) e Izan Caamaño Ceide.

Por equipos venció el Manuel Rial Mouzo, por delante del CPR Nosa Señora do Carmen de Fisterra y del Vila de Cee.

En infantil femenino la primera en cruzar la línea de meta fue Carmen Canosa Durán, seguida de Nora Domínguez Rodríguez y de Claudia Ares Porteiro.

Los tres primeros equipos femeninos fueron Agra de Raíces de Cee, Manuela Rial Mouzo y Vila de Cee.

En categoría infantil masculina se impuso Adrián Rodríguez Domínguez, seguido de Pablo Ferrío Ayala y de Joel Canosa Domínguez.

En el apartado de equipos los tres primeros fueron Manuela Rial, Vila de Cee y Cabo da Area.

Por último, la prueba cadete femenina estuvo dominada por Noa Atán Moledo (1ª), Helena Canosa Durán (2ª) y Naia Lema Lema. Agra de Raíces, Manuela Rial y Cabo da Area fueron los tres mejores equipos femeninos.

En el apartado masculino ganó Francisco Mazorra Lobelos, seguido de Mario Andrade Fernández y de Hugo Soto Lema.

Los tres mejores equipos fueron Manuela Rial Mouzo, Cabo da Area y Agra de Raíces.

A nivel indidividual también se clasificaron para la fase intercomarcal, en categoría benjamín, Iván Castro, Candela Trillo y Mía Castiñeira; en alevín, Aroa Rey, Sofía Calo, Vera Devesa, Xenxo Paz, Mateo Pereiras, Adrián Canosa, Lucas Trillo y Lois Santalla; en infantil, Andrea Cerviño, Anais Trillo, Eire Areas, Marcos Lista, Xoel Lires, Óliver Marcote y David Charlín; y en cadetes, Alma Varela, Mateo Vázquez y Álex Picallo.

El edil de Deportes de Cee, Alfonso Canosa, hizo entrega de las preceptivas medallas.