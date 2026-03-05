Mi cuenta

Remuiñán optimista en su cita con el 30º Rali do Cocido

Confía en recuperar posiciones tras la avería en la cita coruñesa

Redacción
05/03/2026 21:24
El piloto larachés Daniel Remuiñan
El piloto larachés Daniel Remuiñan
Jose Alfonso Santiso Blanco
Daniel Remuiñán y el equipo afrontan este fin de semana la segunda cita del Campeonato Gallego de Ralis: el 30º Rali do Cocido. Tras el estreno del proyecto en A Coruña, las sensaciones son agridulces, pero cargadas de optimismo. 

Por un lado, la velocidad mostrada con el Skoda Fabia R5 Evo sorprendió a todos; por otro, la mecánica impidió materializar ese ritmo en un resultado tangible. 

En la cita coruñesa, puntuable para el TER – Tour European Rally, Remuiñán demostró una rápida adaptación al vehículo checo. Desde los primeros compases se asentó en la lucha por el podio, marcando cronos que lo situaban como uno de los candidatos firmes al cajón. Sin embargo, una inoportuna avería en la bomba de gasolina forzó el abandono cuando el equipo rodaba en posiciones de privilegio.“Nos quedamos con lo positivo, que es el ritmo. Sabíamos que el coche era rápido, pero vernos peleando por el podio desde el primer kilómetro nos da mucha confianza para lo que viene”, explica el piloto larachés.

 “Lalín es un rally totalmente distinto, mucho más sucio y complicado, pero salimos con la lección aprendida. El coche se ha revisado a fondo para que no se repita lo de la bomba de gasolina y el objetivo es estar otra vez en la pelea de arriba”. 

El Rali do Cocido es famoso por su asfalto resbaladizo y sus zonas sombrías, un terreno donde la tracción del R5 Evo debería marcar diferencias. Para el piloto de A Laracha, la dureza de los tramos de Lalín supone un reto motivador.

El rallye de Lalín arranca el viernes con un tramo urbano en “O Regueiriño” y continuará el sábado con cuatro tramos cronometrados, combinando nuevos recorridos y tramos clásicos adaptados, ofreciendo un fin de semana exigente.

