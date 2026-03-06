El Xiria, a repetir ante el Luceros el recital que dio el día del Bueu

En el anterior partido en casa el Calvo Xiria vapuleó al Bueu, al que derrotó por 45 a 25 Raúl López

Tras el empate cosechado en la difícil cancha del Teucro, el Calvo Xiria afronta este sábado la vigésimo cuarta jornada de Primera Estatal recibiendo al Automanía Luceros, partido que comenzará a las 20.00 horas.

Los carballeses necesitan la victoria para asegurar cuanto antes la cuarta plaza y mantener viva la ilusión por luchar hasta el final por hacerse con la tercera.

Los de Adrián Dubra llegan a esta cita en un momento de mucha madurez competitiva, haciendo gala de una gran capacidad para mantener la cabeza fría en finales de partido apretados.

El equipo exhibió en las últimas jornadas un potencial ofensivo demoledor, especialmente en la transición rápida y el contraataque, promediando registros anotadores muy altos.

La solidez del bloque y la confianza ganada tras las recientes victorias hacen que los de Carballo miren hacia arriba con mucha ambición.

Por su parte, el Automanía Luceros, filial del Balonmano Cangas de Asobal, es un conjunto peligroso por su juventud y su juego eléctrico.

Aunque en la primera vuelta los pontevedreses se impusieron por la mínima (31-30), en sus desplazamientos se están mostrando bastante irregulares.

Son un bloque que castiga mucho las pérdidas de balón del rival y que cuenta con individualidades de gran calidad técnica que pueden desequilibrar en cualquier momento.

Para poder salir airoso, el Calvo Xiria deberá imponer una defensa presionante que dificulte la circulación de balón de los visitantes, además de mantener el acierto de cara a portería rival.

La clave estará en no dejar que el Luceros corra y en dominar el ritmo del juego desde el primer momento.

Sénior femenino

Antes del sénior masculina jugará el primer equipo femenino.

A las carballesas les corresponde medirse con el Balonmano Samertolameu de Moaña, partido que dará comienzo a las 18.00 horas de este sábado y que se presupone muy igualado como se evidenció en el enfrentamiento de la primera vuelta (23-23).

El Calvo Xiria femenino está atravesando su mejor momento de la temporada, encadenando victorias de mucho peso.

La transformación del equipo se basó en una defensa prácticamente impenetrable, que permite muy pocos goles a las rivales y genera mucha seguridad en todas las líneas.

Las carballesas juegan ahora con mucha más fluidez en el ataque posicional y una confianza que les permite dominar los partidos desde atrás.

El Samertolameu llega a Carballo tras vencer al Carballal y demostrando ser un equipo muy rocoso y experimentado.

Tiene jugadoras de mucha fortaleza física y que son especialistas en tanteos bajos y en imponer ritmos pausados.

Las armas del Xiria pasan por mantener la intensidad defensiva y aprovechar la velocidad en la primera oleada de contraataque.

Será vital también que las locales no entren en el juego lento que propone el rival y que mantengan la eficacia en el lanzamiento..

Foto de familia

Balonmán Xiria aprovechará el doble enfrentamiento de este sábado de sus equipos séniors para realizar la foto de familia de la temporada 2025-2026.

Para ello el club ha convocado a todos los jugadores y jugadoras de sus distintas categorías.

Al acto, fijado para las 16.30 en el Pabellón Vila de Noia también se anima a asistir a la afición, al tiempo que están invitados todos los patrocinadores que hacen posible que el balonmano siga creciendo en Carballo.