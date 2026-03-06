Mi cuenta

Lubiáns visita Oleiros con el objetivo de seguir metiendo presión al AC Ordes

Los coruñeses no han perdido ningún partido en su pista en lo que va de competición

Manuel Froxán Rial
06/03/2026 21:50
Álex Pérez disponiéndose a lanzar en el partido ante el Compañía de María
Álex Pérez disponiéndose a lanzar en el partido ante el Compañía de María
Raúl López Molina
Al Calvo Escola Lubiáns le corresponde afrontar en la jornada 19 de OK Liga Bronce el derbi ante el Club Hockey Oleiros, partido que se juega este sábado a partir de las 20.30 en la localidad coruñesa. 

Los de Carballo tienen prohibido perder si quieren seguir aspirando a la segunda plaza del grupo, que ocupa ahora mismo un AC Ordes que le aventaja en 3 puntos. 

Una victoria visitante serviría, cuando menos, para mantener las distancias a la espera del duelo directo que carballeses y ordenses disputarán dentro de un par de jornadas. 

Los de Ramón Canalda tienen asegurada, salvo hecatombe, la tercera plaza del grupo, que da derecho a disputar la promoción de ascenso, pero no renuncian a hacerse con una de las dos primeras, que llevan aparejado el ascenso directo. 

En el partido de la primera vuelta el Lubiáns se impuso sin demasiados problemas (6-3) al CH Oleiros, aunque conviene no olvidar que este equipo no sabe lo que es perder en su pista. 

Los carballeses, por su parte, también están invictos en casa, aunque fuera bajan un tanto su rendimiento, al punto de que cayeron en las pistas del Roller y del Rochapea, además de sumar 3 empates.

