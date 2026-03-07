Al Escola Lubiáns se le escapa el triunfo en el derbi ante el Oleiros en el último segundo del partido
Los locales fueron siempre por delante en un choque en el que Álex Pérez volvió a anotar un "hat-trick"
El “hat-trick” de Álex Pérez solo sirvió para que el Escola Lubiáns arrancase un empate en Oleiros (4-4).
Los carballeses fueron siempre por delante en el marcador ante un rival que volvía a igualar a las primeras de cambio.
La última vez que lo hizo fue con el tiempo ya agotado.
El consuelo carballés es que el Ordes tampoco pasó del empate en su pista ante el Zamorana Patinalón.
Ficha técnica
Club Hockey Oleiros: Gaspar Varela, Samuel Barca, Eudald Cañete, Jaime Moinelo, Martín Payero, Pedro Rodríguez, Iván Palacio, Ignacio Fernández, Diego Fonte y Miguel González.
Calvo Escola Lubiáns: Xoel Calviño, Ramón Martín, Gorka Oliveira, Alex Pérez, Álvaro Trigo, Alex Novoa, Chipi Vieites, Hugo Naveira, Manu Ruibal y Diego Santiago.
Goles: 0-1: Alex Pérez; 1-1: Pedro; 1-2: Álex Pérez; 2-2: Diego; 2-3: Álex Novoa; 3-3: Miguel; 3-4: Álex Pérez; 4-4: Pedro.