El Club do Mar quiere arrebatarle el liderato al Calo en el Municipal

Una acción del Club do Mar-Bastavales de la segunda vuelta liguera Raúl López Molina

La jornada 25 de Primera Futgal depara un doble duelo en las alturas. En el Club do Mar-Calo el tercer clasificado recibe al líder, que le aventaja en tan solo 3 puntos, mientras que en el Arzúa-Bertamiráns se miden el segundo y el cuarto clasificados, separados por un único punto.

Por lo que respecta al choque que se disputa en el Municipal de A Laracha a partir de las 17 horas, en caso de victoria local el Club do Mar superaría a su rival por el golaverage particular, toda vez que en el partido de la primera vuelta no se movió el 0-0 inicial.

En ese supuesto, la posibilidad de que los de Caión se coloquen como líderes momentáneos dependería de que el Arzúa no gane al Bertamiráns.

La jornada depara además el derbi Esteirana-Camariñas (17.00). Los locales están casi desahuciados y los visitantes necesitan los puntos para escapar de la zona de peligro.

Idéntica motivación tiene un Castriz que esta tarde (17.00) recibe en San Pedro al Racing San Lorenzo.