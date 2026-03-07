Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Club do Mar quiere arrebatarle el liderato al Calo en el Municipal

El Arzúa-Bertamiráns, es el otro partido de la jornada por cuanto mide a segundo y cuarto clasificado 

Manuel Froxán Rial
07/03/2026 20:03
Una acción del Club do Mar-Bastavales de la segunda vuelta liguera
Una acción del Club do Mar-Bastavales de la segunda vuelta liguera
Raúl López Molina
La jornada 25 de Primera Futgal depara un doble duelo en las alturas. En el Club do Mar-Calo el tercer clasificado recibe al líder, que le aventaja en tan solo 3 puntos, mientras que en el Arzúa-Bertamiráns se miden el segundo y el cuarto clasificados, separados por un único punto. 

Por lo que respecta al choque que se disputa en el Municipal de A Laracha a partir de las 17 horas, en caso de victoria local el Club do Mar superaría a su rival por el golaverage particular, toda vez que en el partido de la primera vuelta no se movió el 0-0 inicial.

 En ese supuesto, la posibilidad de que los de Caión se coloquen como líderes momentáneos dependería de que el Arzúa no gane al Bertamiráns. 

La jornada depara además el derbi Esteirana-Camariñas (17.00). Los locales están casi desahuciados y los visitantes necesitan los puntos para escapar de la zona de peligro.

 Idéntica motivación tiene un Castriz que esta tarde (17.00) recibe en San Pedro al Racing San Lorenzo.

