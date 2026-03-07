El Xallas puede devolverle la emoción a la parta alta de la tabla

Una acción del San Lorenzo-Corme de liga Raúl López Molina

El partido de la jornada en la Liga da Costa se disputa hoy a partir de las 16,30 horas en As Pedreiras de Verdillo, en donde el líder San Lorenzo recibe al Xallas, tercer clasificado con 6 puntos menos que su rival de esta tarde.

Un triunfo visitante devolvería la emoción a la parte alta de la tabla en las nueve jornadas restantes.

El Baio, tercer clasificado, juega en San Andrés de Zas ante el Sofán B (17.30 horas), mientras el Porteño (4º) juega en casa ante el siempre impredecible Corme (16.00).

La jornada se completa con los siguientes enfrentamientos: Mazaricos-Soneira (12.00); Ponteceso-Muros (12.15), Malpica-Corcubión (16.30), Monte Louro-Outes (17.00), y Cabana-Sporting Zas (17.00).

Tercera Futgal

En Tercera Futgal de la Costa uno de los choques más atractivos es el Laxe-Coristanco (17.30).

Los laxenses llevan siete jornadas consecutivas ganando, racha que les ha aupado hasta la sexta plaza.

Este domingo su recuperación tiene una prueba de fuego con la visita del segundo clasificado.

El resto de partido son estos: Volantes de Baño-Lira (17.00); Baíñas-Cee (12.00); Inter de Brens-Muxía B (16.00); Camelle-Sp. Seaia (17.00); Buño-Nantón (18.00); y Oza-Cerqueda (19.30).