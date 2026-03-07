Foto de familia de los distintos equipos de Balonmán Xiria de la temporada 2025-2026

Foto de familia de Balonmán Xiria 2025-2026 Raúl López Molina

Balonmán Xiria aprovechó los partidos que este sábado disputaron sus equipos séniors para realizar la foto de familia de la temporada 2025-2026.

Fue antes del Xiria-Samertolameu de 1ª Autonómica Femenina cuando se juntaron los jugadores y jugadoras de las categorías de biberones, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y séniors del club carballés.

Al acto también asistieron muchos progenitores de los deportistas de base, así como aficionados, colaboradores y patrocinadores del Xiria.