Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Foto de familia de los distintos equipos de Balonmán Xiria de la temporada 2025-2026

Redacción
07/03/2026 23:06
Foto de familia de Balonmán Xiria 2025-2026
Foto de familia de Balonmán Xiria 2025-2026
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Balonmán Xiria aprovechó los partidos que este sábado disputaron sus equipos séniors para realizar la foto de familia de la temporada 2025-2026. 

Fue antes del Xiria-Samertolameu de 1ª Autonómica Femenina cuando se juntaron los jugadores y jugadoras de las categorías de biberones, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles y séniors del club carballés. 

Al acto también asistieron muchos progenitores de los deportistas de base, así como aficionados, colaboradores y patrocinadores del Xiria.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lubiáns-Compañía de María

Al Escola Lubiáns se le escapa el triunfo en el derbi ante el Oleiros en el último segundo del partido
Manuel Froxán Rial
Imagen del Basket Xiria-Culleredo de la primera vuelta

Partido serio y suma y sigue para Basket Xiria en su visita al Traumacor Culleredo
Manuel Froxán Rial
Foto de familia de Balonmán Xiria 2025-2026

Foto de familia de los distintos equipos de Balonmán Xiria de la temporada 2025-2026
Redacción
Chimpo disponiéndose a lanzar sobre la portería del Luceros

La sesión fotográfica previa al encuentro pareció descentrar al Calvo Xiria ante el Luceros
Manuel Froxán Rial