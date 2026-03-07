La sesión fotográfica previa al encuentro pareció descentrar al Calvo Xiria ante el Luceros

Chimpo disponiéndose a lanzar sobre la portería del Luceros Raúl López Molina

Inesperado tropiezo de un Calvo Xiria al que no pareció sentarle bien la sesión fotográfica dispuesta por el club para inmortalizar la composición de los equipos de las distintas categorías y realizar la foto oficial de familia de la temporada 2025-2026.

Los verdinegros saltaron a la pista descentrados y no tardó en quedar patente que la de este sábado no era su noche.

Mediada la primera mitad la brecha en el marcador empezó a aumentar al punto de que al descanso ya se vio que, salvo milagro, el partido estaba visto para sentencia por cuanto los de Adrián Dubra perdían de ocho (12-20).

A la vuelta de los vestuarios los minutos siguieron pasando sin que se vislumbrase atisbo alguno de reacción hasta el 31-40 final.

Del mal partido del conjunto local se salva Daniel Periscal, máximo goleador del partido con un total de 11 tantos.

Ficha técnica

Calvo Xiria: 31: Antonio Mato, Darío Calviño, Gabriel Castiñeiras (3), David García Pichel (1), José Manuel Negreira (3), Pablo Veiga (1), Julián García (3), Chimpo Rodríguez (4), Samuel Veiga, Daniel Periscal (11), Jorge Bouzas (1), Mario (2), Carlos Varela, Marcos y Senén Garea.

Automanía Luceros: 40: William (5), Iago Fonseca (6), Javier Fernández, Carlos Menduíña (4),Xurxo Otero (6), Alexandre Gallego (2), Rahim Walid (2), Iago Iglesias (7), Christian Ferradás (6), Manuel (1), Salvador Montes, Dimitri Doder (1), Pablo Giráldez y Antonio Rodal.

Marcador cada 5’: 2-4, 5-6, 8-10, 10-19, 12-20 (descanso); 15-23, 17-26, 19-28, 24-33, 29-35 y 31-40.

Árbitros: Carlos Manuel Alonso y Gabriel Folgoso.