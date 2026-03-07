Partido serio y suma y sigue para Basket Xiria en su visita al Traumacor Culleredo

Imagen del Basket Xiria-Culleredo de la primera vuelta Raúl López Molina

El Basket Xiria continúa su pulso con el Marín en lo más alto de la tabla después de ganar en la difícil cancha del Culleredo por 76-83.

Los carballeses, con la importante baja de Ruben Rey por lesión, salieron muy centrados a la pista y se llevaron los dos primeros cuartos con diferencias mínimas.

En el tercero siguieron incrementando su ventaja gracias a su mayor acierto en el tiro (un 55% en tiros de 2 y un 40% en tiros de tres, frente al 41% y al 33% del rival), aunque los locales capturaron 15 rebotes más que los verdiblancos (45/30).

Ficha técnica

Traumacor culleredo: 76: Álvaro Añón (2), L. Carballido, Pablo Sanjurjo (6), A. Loira, J. Martínez, Ramiro Espinoza (26), Fernando Vidal (9), Daniel William (16), Alberto Corbacho (3), Khadim Fall (14) y X. Quintela.

Calvo Basket Xiria: 83: Carlos Varela (17), Sergio Yubero (2), Germán Sabater (2), Tomic (6), Snyers (13), Álex Iglesias (12), Pedro Roque do Vale (8), Santi Martínez (11), Iñaki Luaces (3), Martín García (7), L. Sánchez (2) y Anxo Soto.

Cuartos: 16-18, 19-20 (descanso); 13-18 y 28-27.

Marcador acumulado: 16-18, 35-38, 48-56 y 76-83.

Árbitros: Christian Ábalo Buceta y Nikita Ergín. Sancionaron con 20 faltas a los locales y con 23 a los visitantes.