Un sexto triunfo consecutivo situaría al Paiosaco en playoff

Jugada del Sofán-Paiosaco, que tendrá su segundo acto dentro de tres jornadas Raúl López Molina

El grupo 1 de Preferente entra en sus diez últimas jornadas con un Betanzos-Paiosaco como plato principal, aunque la vigésimo quinta jornada de este fin de semana tiene más alicientes.

Sofán-Dubra (16.30)

El Sofán es otro de los equipos que está luchando por meterse en puestos de playoff de ascenso.

Después del tropiezo sufrido el pasado fin de semana en Sigüeiro, los carballeses reciben este domingo al Dubra con la intención de no ceder terreno para seguir teniendo a tiro las posiciones de privilegio.

Becerra e Iván Martínez son las ausencias en un Sofán que confía en meter presión al resto de rivales que luchan por el playoff.

Betanzos-Paiosaco (16.30)

Cinco victorias consecutivas han llevado al Paiosaco al sexto puesto, a solo un punto de un Betanzos que tiene pendientes los últimos minutos de un duelo ante el Dubra que iba ganando por 0-1 cuando se tuvo que suspender.

Dicho partido se completará en una fecha aún por determinar, por lo que el equipo de Iván Sánchez terminará la jornada en playoff si es quien de vencer en el difícil García Hermanos.

Tomás, Del Río y Barbeito son baja en los locales; Cristian, Carra y Javi, en los visitantes.

Burela-Dumbría (17.00)

También hay mucho en juego en el Burela-Dumbría, dos equipos que ocupan puestos de descenso.

En la primera vuelta ganaron los lucenses (1-3) y el Dumbría intentará devolvérsela tras el refuerzo anímico que ha supuesto el importante triunfo del pasado fin de semana ante el Miño (1-0).

Órdenes-Sigüeiro (12.00)

Con la baja por lesión de Brais, el Órdenes espera defender la renta de cinco puntos que tiene sobre el primer equipo que no jugaría los playoffs.

Lalín-San Tirso (17.00)

A cuatro puntos del segundo, el San Tirso afronta el reto de visitar al líder destacado. Lo hará sin Lameiro, Ferreiro, Vigo, Carlos, Antón y Paulo.

C. Maniños-Victoria (17.00)

Kike, Carba, Víctor, Sergio, Souto y Jorge son las bajas de un Victoria que debe ganar al colista para ampliar sus dos puntos sobre la zona roja que aboca al descenso