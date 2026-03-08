Alejandro Pardo y Tina Fernández empiezan mandando en el Circuito Correndo pola Costa da Morte 2026

Los ganadores de la 10K de categoría Absoluta masculina Raúl López Molina

Con la disputa de la Pedestre de Camariñas, este domingo se puso en marcha la XI edición del Circuito de Carreiras Populares Correndo pola Costa da Morte, que no pudo tener mejor comienzo.

Los 962 inscritos en la carrera camariñana suponen el mejor registro en las catorce ediciones que van celebradas.

A ello se sumó la buena meteorología, que contribuyó a la vistosidad del evento.

Los ganadores de la categoría reina de 10K fueron el carballés Alejandro Pardo y la muradana Tina Fernández.

El atleta de la AD Fogar marcó en meta un tiempo de 33 segundos y 49 décimas.

Tras él entró el arteixán Jaci Bello (00:34:17) y tercero fue Daniel Fuentes (00:34:29).

En féminas Tina Fernández hizo un registro de 00:38:26; segunda quedó Antía García Fernández (00:43:13); y tercera, Alba Raso Mora (00:43:14).

La prueba de 3K volvió a tener carácter solidario por cuanto la recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer.

En lo deportivo, el más rápido en categoría masculina fue Anxo Lado López (C.A. Narón) con una marca de 00:09:27; seguido de Carlos Fraga Adrio (00:09:39); y de Damián Álvarez Tajes (00:09:39).

La campeona femenina, la muradana Alejandra Formoso Recarey, paró el crono en 00:11:44 y tras ella entró su hermana Eva (00:12:04) y la corredora de Bergondo Almudena López Serantes (00:12:19).

En Sub 18 masculino subieron al podio Nicolás Amado Prego (00:10:11); Gonzalo Pérez Pastur (00:10:21) y Carlos Lestón Uhía (00:10:23).

En Sub 18 femenina las tres mejores fueron Carmen Paz Santamaría (00:12:06), Noa Gómez León (00:12:22) y Martína López López (00:12:55).

Los tres mejores en Sub 16 fueron Carlos Lestón Uhía (00:10:23), Daniel Gianzo González (00:10:23) y Mateo Vázquez Trillo (00:10:51); y Carla Ruiz Murillo (00:11:37), Martina Gómez León (00:12:01) y Noa Atán Moledo (00:12:06).

En Sub 14: Nicolás Amado (00:10:31), Antonio Sanmartín (11:10:27) e Iván Suárez (00:11:30); y Carlota Lijó (00:11:27), Ainhoa Reboiras (00:11:43) y Carla Suárez (00:11:54).

Por último, en Sub 12: Mateo Vilela, Alexandre Vega y Adrián Rodríguez; Claudia Fernández, Celia Mella y Alexandra Vázquez.