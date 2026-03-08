Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Baio cae en casa y no aprovecha el pinchazo del líder de la Liga da Costa

Los baieses ceden la segunda plaza a un Porteño que goleó por 7-2 al Corme

Manuel Froxán Rial
08/03/2026 22:32
El choque de As Pedreiras estuvo muy igualado
El choque de As Pedreiras estuvo muy igualado
Raúl López Molina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El San Lorenzo-Xallas, partido de la jornada en la Costa, finalizó sin que se moviese el 0-0 inicial por lo que los xalleiros siguen a 6 de distancia de los de Verdillo, que lideran la tabla. 

Del pequeño tropiezo del líder no se aprovechó un Baio, al que sorprendió en su campo el Sofán B (0-1, gol de Ismael), con lo que los baieses pierden dos puestos. 

El que sí se benefició del 0-0 de As Pedreiras fue el Porteño que goleó al Corme por 7-2 y se coloca segundo, a 5 puntos del San Lorenzo. 

A destacar el póker de Bruno Romero. 

Meritorio fue asimismo el 6-0 que le endosó el Mazaricos al Soneira, con dobletes de Manuel de B y Raúl. 

El Ponteceso no quiso ser menos y goleó al Muros por 6-0, goles de Eloy, Alberto Recarey, David Lema, Abel Iván y Teo. 

Con 5-1 finalizó asimismo el Cabana-Sp. Zas, que vuelve a situar como colistas a los zasenses.

 Malpica y Corcubión empataron a 1, goles de Luis Manuel e Iago, mientras el Outes derrotó al Monte Louro por 1-2 .

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Los ganadores de la 10K de categoría Absoluta masculina

Alejandro Pardo y Tina Fernández empiezan mandando en el Circuito Correndo pola Costa da Morte 2026
Manuel Froxán Rial
El choque de As Pedreiras estuvo muy igualado

El Baio cae en casa y no aprovecha el pinchazo del líder de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
El Calo logró el empate definitivo ante el Club do Mar a tres minutos del final del partido

El Esteirana fue el único representante costero de 1ª Futgal que sacó su partido adelante
Manuel Froxán Rial
El Sofán no tuvo mayores problemas para imponerse al Dubra en O Carral

El Sofán aprovecha el empate entre Betanzos y Paiosaco
Redacción