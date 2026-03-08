El Baio cae en casa y no aprovecha el pinchazo del líder de la Liga da Costa

El choque de As Pedreiras estuvo muy igualado Raúl López Molina

El San Lorenzo-Xallas, partido de la jornada en la Costa, finalizó sin que se moviese el 0-0 inicial por lo que los xalleiros siguen a 6 de distancia de los de Verdillo, que lideran la tabla.

Del pequeño tropiezo del líder no se aprovechó un Baio, al que sorprendió en su campo el Sofán B (0-1, gol de Ismael), con lo que los baieses pierden dos puestos.

El que sí se benefició del 0-0 de As Pedreiras fue el Porteño que goleó al Corme por 7-2 y se coloca segundo, a 5 puntos del San Lorenzo.

A destacar el póker de Bruno Romero.

Meritorio fue asimismo el 6-0 que le endosó el Mazaricos al Soneira, con dobletes de Manuel de B y Raúl.

El Ponteceso no quiso ser menos y goleó al Muros por 6-0, goles de Eloy, Alberto Recarey, David Lema, Abel Iván y Teo.

Con 5-1 finalizó asimismo el Cabana-Sp. Zas, que vuelve a situar como colistas a los zasenses.

Malpica y Corcubión empataron a 1, goles de Luis Manuel e Iago, mientras el Outes derrotó al Monte Louro por 1-2 .