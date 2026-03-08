El Bergantiños cae ante el filial del Burgos y se aleja del playoff

Once inicial del Bergantiños en el campo del Burgos Promesas Adri

El Bergantiños continúa alimentando su nefasta estadística de 2026.

El cuadro carballés encadenó su quinta jornada consecutiva sin ganar tras caer ante el Burgos Promesas, penúltimo clasificado.

En esta aciaga dinámica, los hombres de Simón Lamas siguen presentando una única victoria en sus diez últimos partidos, lo que sigue lastrando sus opciones de estar en un playoff que tiene ya a seis puntos.

En un mal encuentro por parte de los dos equipos, una acción a balón parado resuelta por Hugo Pascual mediado el segundo tiempo decidió.

Seguramente, el resultado más justo hubiera sido un empate sin goles, dado el escaso bagaje ofensivo de ambas escuadras.

Simón Lamas solamente introdujo un cambio en su once inicial con respecto al equipo que empató con el Fabril: Nacho Pastor se ubicó en el centro de la defensa ocupando la posición de Keko.

El primer tiempo apenas tuvo historia. Ambos equipos se mostraron mucho respeto, el juego se desarrolló principalmente en el centro del campo y los porteros tuvieron apariciones anecdóticas.

Fueron 45 insípidos minutos para los espectadores, que no pudieron presenciar ni una sola ocasión clara de gol.

Las acciones a balón parado y alguna arrancada por la banda izquierda de Koke y Sola fueron las escasas aportaciones del cuadro carballés para tratar de adelantarse.

El Burgos Promesas, casi ni eso. El filial blanquinegro intentó llevar la iniciativa del partido teniendo la posesión del balón y saliendo con él jugado desde atrás, pero careció de profundidad y tuvo muchos problemas para superar la presión alta del Bergan.

Hubo que esperar hasta el minuto 22 para ver un remate entre los tres palos del cuadro carballés.

Fue en un córner rematado de cabeza por Nacho Pastor que Monedero atrapó con facilidad.

Tan solo un minuto después, Sola protagonizó una buena acción por la izquierda, el balón acabó en los pies de Iago Novo y, desde el borde del área, lanzó un disparo que se fue cerca del poste.

En los quince últimos minutos, ambos guardametas pasaron inadvertidos.

Una falta colgada por Álex Pérez, que remató Nacho Pastor y atajó sin mayores problemas Monedero, aportó algo de emoción a un partido carente de acción.

Segunda parte

El segundo período pareció comenzar con mayor intensidad.

El Burgos Promesas salió dispuesto a apretar al Bergantiños e incrementó su dominio territorial, aunque con la misma fortuna a la hora de generar peligro real.

El filial burgalés tenía el balón, pero sus intenciones morían al borde del área, donde el cuadro rojillo se mostró muy seguro.

Las ocasiones de gol siguieron en paradero desconocido, al igual que había sucedido durante el primer acto, y el encuentro continuó su desarrollo sin grandes sobresaltos.

El gol solamente podía llegar en una acción aislada o en una jugada de estrategia. Y así sucedió.

En el minuto 68, Jesús botó un córner desde la banda derecha y Hugo Pascual apareció en el segundo palo, libre de marca, para rematar de cabeza y enviar el balón al fondo de la portería.

Un error de marcaje que le costó caro al Bergantiños. Tras recibir el gol, al equipo rojillo no le quedó más remedio que dar un paso adelante.

Simón Lamas reaccionó con varios cambios ofensivos y dio entrada a Javirru y Asier por Diego y Peñalver, colocando a Iago Novo como organizador en la medular.

El cuadro carballés se hizo con la iniciativa del juego y buscó la portería de la escuadra burgalesa hasta el pitido final.

Sin embargo, el Bergantiños, bastante romo y falto de ideas en ataque, creó muy poco peligro ante la meta de Monedero.

Únicamente cabe destacar una acción de Iago Novo, quien, tras revolverse en el área, disparó a las manos del guardameta local, y un centro de Koke, en el que se reclamó penalti por una caída de Pedro Ramos dentro del área.

En definitiva, dominio estéril en el tramo final de un Bergantiños que empieza a mirar más hacia abajo que hacia la zona alta de la clasificación.

Ficha técnica

Burgos Promesas 1: Monedero; Rastrilla, Dani Ruiz, Iván Martínez, Hugo Pascual, David (Boukir, min. 83); Sergio, Lecic; Ethan (Tejedor, min. 88), Irian (Salva, min. 61) y Jesús (Sagredo, min. 83).

Bergantiños 0: Santi Canedo; Peñalver (Asier, min. 72), Fito, Nacho Pastor, Sola (Uwumiru, min. 79); Diego (Romano, min. 72), Onyia (Álex Lorenzo, min. 79); Álex Pérez (Pedro Ramos, min. 61), Iago Novo, Koke; y Darío.

Gol: 1-0, min. 68: Hugo Pascual.

Árbitro: Rodríguez Pérez (Comité navarro). Mostró tarjeta amarilla al jugador local Lecic y al visitante Iago Novo.