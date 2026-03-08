El Esteirana fue el único representante costero de 1ª Futgal que sacó su partido adelante

El Calo logró el empate definitivo ante el Club do Mar en el minuto 87 Raúl López Molina

La jornada 21 de 1ª Futgal fue muy poco propicia para los representantes costeros, al punto de que el único equipo que logró ganar fue el Esteirana, que se impuso por 2-0 en el derbi ante el Camariñas.

Adrián y Pablo marcaron los goles del todavía colista.

También el Fisterra sufrió su decimosexta derrota al caer goleado por 5-0 en el campo del Praíña.

Todos los goles llegaron en la segunda parte.

Otro que perdió fue el Castriz que cayó por 2-3 en San Pedro ante el Racing San Lorenzo.

Los compostelanos se adelantaron con un 0-2 antes de la media hora, pero poco después Fabio devolvió las esperanzas a los locales, que volverían a encajar el 1-3 al comienzo de la segunda parte.

Los de Barca lo intentaron después pero el 2-3, obra del propio Fabio, llegó muy tarde (min. 90).

Por lo que respecta a la zona alta, al Club do Mar la sobraron tres minutos en el choque ante el ahora líder, el Calo, que se llevó del Municipal un empate (2-2) después de que por dos veces Tiago adelantase a los de Caión.

También retrocede el Muxía tras caer derrotado en el campo del Vizoño por 1-0.

Esteirana y Fisterra siguen en zona de descenso y Castriz y Camariñas la tienen muy cerca.