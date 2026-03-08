El Sofán aprovecha el empate entre Betanzos y Paiosaco

El Sofán no tuvo mayores problemas para imponerse al Dubra en O Carral Raúl López Molina

Jornada positiva para los equipos coruñeses en Preferente.

Betanzos y Paiosaco siguen en la pelea por un puesto de playoff que ahora ocupa el Sofán.

San Tirso y Órdenes consolidaron su puesto de privilegio con buenos resultados, el Victoria respiró a costa del colista y el Dumbría sale de los puestos de descenso al ganar en Burela.

u Betanzos-Paiosaco (0-0)

El plato fuerte de la jornada era el partido del García Hermanos, pero las ocasiones escasearon.

Si alguien mereció un poco más ese fue un Betanzos que tuvo el control del balón y dispuso de dos ocasiones —Couce y Raúl— en la primera parte.

Tras el descanso hubo muy poco fútbol y el partido terminó con el resultado inicial de 0-0.

El Betanzos baja a la sexta posición, a un punto del Sofán, pero tiene pendientes de disputar los últimos minutos de un partido ante el Dubra que iba ganando cuando fue suspendido por un fuerte golpe a su central Da Lama.

Por su parte, el Paiosaco acumula su sexto partido sin perder (había ganado los cinco anteriores) y está a dos puntos de la zona de playoff.

u Lalín-San Tirso (1-1)

Los de Abegondo visitaban a un Lalín —líder destacado— que llevaba 33 puntos de 36 posibles en el Manuel Ángel Cortizo y se convirtieron en el segundo equipo capaz de sumar allí.

Tras llegar con 0-0 al minuto 83 de juego, los locales se adelantaron con un gol en propia de Lago, pero Xian rescató un punto para el San Tirso en el añadido.

El equipo de Fabio Rodríguez mantiene la tercera posición y recorta un punto al Negreira, que cedió ante el Pol.

u Órdenes-Sigüeiro (2-0)

Necesitaba el Órdenes romper una racha de cinco jornadas sin ganar que coincidió con un tramo complicado del calendario e hizo los deberes ante el Sigüeiro.

Enjamio y Suso Lata marcaron los goles en la segunda mitad. Los de Pery López siguen soñando con los puestos de playoff.

u Sofán-Dubra (3-0)

Y quien por segundo año consecutivo vuelve a estar en dicha lucha es un Sofán que dio cuenta del Dubra y se sitúa en quinta posición.

Braian e Izan dejaron el partido encarrilado en la primera parte y Fita sentenció tras el descanso.

Con un punto de margen sobre el Betanzos, el Sofán también mira a un Órdenes que ve a cinco y a un San Tirso que está a seis puntos.

u C. Maniños-Victoria (1-3)

No podía fallar el Victoria ante el colista y no lo hizo. Las ‘cebras’ escalan hasta la décima posición y tienen ahora cinco puntos sobre el descenso.

u Burela-Dumbría (0-1)

También el Dumbría necesitaba la victoria en Burela y esta llegó cerca del final gracias a un gol de Diego Estévez.

El triunfo permite a los dumbrieses salir del descenso y situarse 3 puntos por encima.