Lo mejor del Bergantiños femenino ante las colistas del Sárdoma fue el triunfo final

El único gol del partido lo marcó Paua Izard al comianzo de la segunda parte

Manuel Froxán Rial
08/03/2026 22:19
El Bergantiños se impuso por un exiguo 1-0 al Sárdoma, colista del grupo, gol marcado por Paula Izard en los primeros minutos de la primera mitad. 

Las carballesas salieron un tanto relajadas al campo, tal vez confiando en un partido plácido. 

En la primera mitad el fútbol brilló por su ausencia y las únicas ocasiones fueron un par de “mano a mano” de María Tojo con la guardameta visitante en los que la arie4te no acertó. 

Tras el descanso las carballesas mejoraron algo pero siguieron lejos del fútbol de otras tardes.

En los prolegómenos se homenajeó al equipo alevín femenino, flamante campeón de liga con 14 de 14 triunfos.

Ficha técnica

Bergantiños Femenino 1: Paola Abeal; Lara López, Inés González, Claudia Barreiro, María Tojo (Nadia González, min. 63), Érika González, Daniela Basalo (Julia Varela, min. 71), Laura Izard, Zaida Táboas (Lucía Ameal, min. 71), Daniela Agilda (Carmen Santos, min. 80) y Alba Garabal. 

Sárdoma 0: Andrea González (Ares Lea, min. 71); Inés Penín (Arianna Gea, min. 71), Andrea Álvarez, Paula Armada, Rebeca Ramilo, Judith Vaquero (Andrea Armada, min. 65), Lucía Fernández, Lara Blanco ( Paula González, min.57), Elba Rodríguez (Uxía Rodríguez, min. 71), Susana Martínez y Adriana Remeseiro. 

Gol: 1-0: min. 50: Laura Izard. 

Árrbitro: Manuel Castro Mouzo, auxiliado en las bandas por Diego Grille y Dylan Sierra. Sin amonestaciones.

