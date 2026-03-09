El Coristanco gana a un buen Laxe y mete presión al Oza

El plantel del Oza celebrando un triunfo liguero Cedida

La jornada 21 de Tercera Futgal de la Costa destacó por los muchos goles marcados, un total de 43, y por el acierto ante la portería contraria mostrado por varios jugadores, al punto de que se contabilizaron cuatro hat-trick y otros tantos dobletes.

Por lo demás, en la parte alta de la tabla sigue estando cada vez más claro que el título es cosa de dos: Oza y Coristanco.

Los carballeses golearon al Cerqueda por 7-2, con 3 goles de David Rodríguez, un doblete de Miguel Bértoa, otro gol de Nacho y otro de Hugo. Para los malpicáns marcaron Iván y Samuel.

El Coristanco tenía una difícil salida a Laxe, en donde tuvo que emplearse a fondo para imponerse por 2-4.

Los locales se adelantaron por dos veces por medio de Fermín Simal y Djamel, pero Jairo, Dani Castiñeiras, Dani Loureiro y Pablo Pose le dieron la vuelta.

El Cee por su parte se impuso por 1-6 al Baíñas, con tantos de Sergio Fidalgo (3), Carlos, Anxo y Xián.

El gol vimiancés fue otra de Raúl Antelo.

Con goleada, en este caso por 6-2, finalizó también el Inter de Brens-Muxía B. P

ara los locales anotaron Iker (3), Álex Castro, José y Álex Ferreiro. Los goles visitantes fueron obra de Ismael y Javier.

El Camelle doblegó en su campo al Sporting Seaia por 5-2, gracias a un hat-trick de Marcelino y a los tantos de Mario y Gabriel.

Sergio Cancela marcó los dos del Seaia.

Con triunfo local finalizó asimismo el Buño-Nantón (4-2).

En este caso, el local Andrés Suárez y el visitante Álex López firmaron sendos dobletes.

Los otros dos goles oleiros los marcaron Sergio e Izan.

Sigue liderando el Oza con 54 puntos y un partido más, mientras el Coristanco tiene 50.