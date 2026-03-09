Mi cuenta

El Coristanco gana a un buen Laxe y mete presión al Oza

La jornada 21 sobresalió por la gran efectividad mostrada por los equipos con hasta cuatro jugadores que lograron un hat-trick y otros tantos hicieron doblete

Manuel Froxán Rial
09/03/2026 20:47
El plantel del Oza celebrando un triunfo liguero
La jornada 21 de Tercera Futgal de la Costa destacó por los muchos goles marcados, un total de 43, y por el acierto ante la portería contraria mostrado por varios jugadores, al punto de que se contabilizaron cuatro hat-trick y otros tantos dobletes. 

Por lo demás, en la parte alta de la tabla sigue estando cada vez más claro que el título es cosa de dos: Oza y Coristanco. 

Los carballeses golearon al Cerqueda por 7-2, con 3 goles de David Rodríguez, un doblete de Miguel Bértoa, otro gol de Nacho y otro de Hugo. Para los malpicáns marcaron Iván y Samuel. 

El Coristanco tenía una difícil salida a Laxe, en donde tuvo que emplearse a fondo para imponerse por 2-4. 

Los locales se adelantaron por dos veces por medio de Fermín Simal y Djamel, pero Jairo, Dani Castiñeiras, Dani Loureiro y Pablo Pose le dieron la vuelta. 

El Cee por su parte se impuso por 1-6 al Baíñas, con tantos de Sergio Fidalgo (3), Carlos, Anxo y Xián. 

El gol vimiancés fue otra de Raúl Antelo. 

Con goleada, en este caso por 6-2, finalizó también el Inter de Brens-Muxía B. P

ara los locales anotaron Iker (3), Álex Castro, José y Álex Ferreiro. Los goles visitantes fueron obra de Ismael y Javier. 

El Camelle doblegó en su campo al Sporting Seaia por 5-2, gracias a un hat-trick de Marcelino y a los tantos de Mario y Gabriel. 

Sergio Cancela marcó los dos del Seaia. 

Con triunfo local finalizó asimismo el Buño-Nantón (4-2). 

En este caso, el local Andrés Suárez y el visitante Álex López firmaron sendos dobletes. 

Los otros dos goles oleiros los marcaron Sergio e Izan. 

Sigue liderando el Oza con 54 puntos y un partido más, mientras el Coristanco tiene 50.

