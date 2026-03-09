El Sofán no estaba en posiciones de playoff desde la novena jornada liguera

La del pasado domingo fue una jornada muy provechosa para los representantes costeros que militan en Preferente Futgal.

Tanto Sofán como Dumbría ganaron, mientras que el Paiosaco arrancó un valioso empate en el García Hermanos (0-0) ante el Betanzos.

El 3-0 que le endosó el Sofán al Dubra (goles de Braian, Izan y Fita) permite al cuadro carballés retornar a unas posiciones de playoff por las que llevaba tiempo luchando.

Los de Pablo Torreira se encaramaron a los puestos de privilegio en la jornada 4 tras derrotar por 1-0 al Miño en O Carral.

Durante cinco jornadas aguantaron hasta que la derrota en casa de la jornada 9 ante el San Tirso coruñés (1-2) les hizo salir de las cinco primeras plazas.

A partir de entonces el equipo de O Carral estuvo metiendo presión a sus rivales hasta que este domingo logró volver al selecto club de aspirantes al ascenso a Tercera División, objetivo por el que confía en luchar por segunda temporada consecutiva.

La misma meta se marca el Paiosaco después de la transformación experimentada tras la llegada de Iván Sánchez, que ha conseguido reflotar al equipo hasta situarlo a dos puntos de los puestos de promoción.

El Dumbría es otro de los equipos que cotiza al alza luego de sus dos últimas victorias, que le han servido para dejar atrás la zona de descenso y rearmar su confianza.