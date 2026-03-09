Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sofán no estaba en posiciones de playoff desde la novena jornada liguera

Por entonces la derrota en casa ante el San Tirso coruñés (1-2) le hizo perder la quinta plaza

Manuel Froxán Rial
09/03/2026 20:49
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La del pasado domingo fue una jornada muy provechosa para los representantes costeros que militan en Preferente Futgal. 

Tanto Sofán como Dumbría ganaron, mientras que el Paiosaco arrancó un valioso empate en el García Hermanos (0-0) ante el Betanzos. 

El 3-0 que le endosó el Sofán al Dubra (goles de Braian, Izan y Fita) permite al cuadro carballés retornar a unas posiciones de playoff por las que llevaba tiempo luchando. 

Los de Pablo Torreira se encaramaron a los puestos de privilegio en la jornada 4 tras derrotar por 1-0 al Miño en O Carral. 

Durante cinco jornadas aguantaron hasta que la derrota en casa de la jornada 9 ante el San Tirso coruñés (1-2) les hizo salir de las cinco primeras plazas. 

A partir de entonces el equipo de O Carral estuvo metiendo presión a sus rivales hasta que este domingo logró volver al selecto club de aspirantes al ascenso a Tercera División, objetivo por el que confía en luchar por segunda temporada consecutiva. 

La misma meta se marca el Paiosaco después de la transformación experimentada tras la llegada de Iván Sánchez, que ha conseguido reflotar al equipo hasta situarlo a dos puntos de los puestos de promoción. 

El Dumbría es otro de los equipos que cotiza al alza luego de sus dos últimas victorias, que le han servido para dejar atrás la zona de descenso y rearmar su confianza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Sofán no estaba en posiciones de playoff desde la novena jornada liguera
Manuel Froxán Rial
El plantel del Oza celebrando un triunfo liguero

El Coristanco gana a un buen Laxe y mete presión al Oza
Manuel Froxán Rial
Simón dirigiendo a su equipo en la banda en el partido ante el Fabril

Simón Lamas se muestra crítico con la imagen ofrecida en Burgos
Manuel Froxán Rial
Los ganadores de la 10K de categoría Absoluta masculina

Alejandro Pardo y Tina Fernández empiezan mandando en el Circuito Correndo pola Costa da Morte 2026
Manuel Froxán Rial