Simón Lamas se muestra crítico con la imagen ofrecida en Burgos

Simón dirigiendo a su equipo en la banda en el partido ante el Fabril Raúl López Molina

Simón Lamas no tuvo reparos en reconocer al término del partido ante el Burgos Promesas (1-0) la mala imagen ofrecida por el Bergantiños, a la vez que manifestaba abiertamente que sus jugadores esta vez no estuvieron a la altura de lo que se requería de ellos.

La derrota ha supuesto en jarro de agua fría para las aspiraciones del equipo después de la buena imagen ofrecida la jornada anterior con motivo de la visita a As Eiroas del Fabril (2-2), ante el que se escaparon dos puntos en los últimos minutos con dos goles visitantes en otras tantas jugadas a balón parado.

Ante el Burgos Promesas los rojillos encajaron el gol de la derrota en otro fallo defensivo a la salida de un córner.

“Fue una jugada en la que tenemos que defender mejor, tanto a nivel de marcaje directo como de situación en zona”, se lamenta el entrenador de los carballeses.

Lamas habla también de un partido “al que entramos con muy poca energía y en el que nos faltó mucha profundidad, sobre todo durante la primera parte”.

Después de la buena imagen del fin de semana anterior, el técnico apostó en esta salida por un planteamiento similar al empleado ante el Fabril “porque en frente teníamos un rival que también intenta arriesgar en la salida de balón y que apuesta por jugar por dentro y por elaborar mucho a base de juego combinativo. Nuestra idea era desde la presión ser capaces de robar y transitar rápido para hacerles daño, pero nos faltó energía desde el principio y ritmo en la presión, de tal forma que cuando robábamos no éramos incisivos y teníamos muy poca profundidad porque los pases eran sobre todo de seguridad hacia atrás en vez de atacar la espalda de su última línea”, explica Simón Lamas.

El entrenador buscaría soluciones tras el descanso recurriendo más a emparejamientos hombre a hombre, “pero a nivel de duelos tampoco estuvimos nada bien durante todo el partido y tuvimos que volver a cambiar”.

Si en las disputas faltó garra y acierto, en ataque también faltaron ideas en las contadas ocasiones que se crearon y que se fueron al limbo por errores en el último pase.

Los rojillos reclamarían un penalti en el tramo final por una caída en el área de Pedro Ramos, jugada sobre la que Lamas evita pronunciarse.

“Son situaciones que no nos competen a nosotros, lo que sí nos compete es que tenemos que mostrar mucha más agresividad, ambición y energía porque en el momento en que dejamos de hacerlo, nos convertimos en un equipo muy vulnerable”, apunta el preparador chairego.

El técnico entiende que no hay justificación para el mal partido del equipo y finaliza su análisis del choque de forma contundente: “Veníamos de hacer uno de nuestros partidos más completos ante el Fabril, pero el que realizamos en Burgos no es digno de este equipo ni de este club. No supimos estar a la altura y me voy muy fastidiado y descontento con la actuación del equipo”.

El cuadro rojillo solo sumó 6 puntos de 27 posibles en la segunda vuelta

El traspiés sufrido en el campo del penúltimo clasificado deja a los carballeses en la décima plaza del grupo, en una posición equidistante con respecto a los posiciones tanto de playoff como de playin.

A falta de ocho jornadas para el término de la competición los de Simón Lamas no se pueden relajar porque en este tramo decisivo de la temporada la mayoría de los equipos se juegan mucho, por lo que urge volver cuanto antes al buen camino.

En los nueve partidos que van de la segunda vuelta los rojillos solo han sumado 6 (una victoria y tres empates) de los 27 puntos posibles, lo que les ha llevado a perder terreno en la tabla.