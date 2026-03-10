Mi cuenta

Diario de Ferrol

El domingo se decide el campeón y el subcampeón de la Primera División de veteranos de la Costa

A la última jornada se llega con un triple empate en cabeza de la tabla entre Cabana, A Piña y Corme

Manuel Froxán Rial
10/03/2026 20:52
El plantel de A Piña de Veteranos celebrando uno de sus triunfos
El plantel de A Piña de Veteranos celebrando uno de sus triunfos
A Piña Veteranos
La fase regular de la Primera División de Veteranos llega el próximo domingo a su fin y lo hace con altas dosis de emoción toda vez que hasta tres equipos llegan empatados a puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria. 

Se trata de Cabana, A Piña y Corme. 

De ganar los tres el título se lo llevarán los cabaneses, si bien en la última jornada les toca jugar fuera, concretamente en el campo del Malpica, cuarto clasificado. 

Por contra, A Piña recibe en su campo al Fisterra, antepenúltimo clasificado, y el Corme hace lo propio con el Sporting Bértoa, penúltimo. 

Además de decidirse el campeón y el subcampeón, que también ascenderá directamente, también está en juego una de las plazas del play off de ascenso, por la que pugnan el Mazaricos y el Leiloio. 

Los resultados de la penúltima jornada liguera fueron estos: Nantón-Corme, 0-2; Cabana-Soandres, 3-0; Deportivo Carballo-Malpica, 1-5; Leiloio-Mazaricos; 2-1, Fisterra-Sofán, 2-4; y Sp. Bértoa-A Piña, 0-5.

