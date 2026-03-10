El domingo se decide el campeón y el subcampeón de la Primera División de veteranos de la Costa
A la última jornada se llega con un triple empate en cabeza de la tabla entre Cabana, A Piña y Corme
La fase regular de la Primera División de Veteranos llega el próximo domingo a su fin y lo hace con altas dosis de emoción toda vez que hasta tres equipos llegan empatados a puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria.
Se trata de Cabana, A Piña y Corme.
De ganar los tres el título se lo llevarán los cabaneses, si bien en la última jornada les toca jugar fuera, concretamente en el campo del Malpica, cuarto clasificado.
Por contra, A Piña recibe en su campo al Fisterra, antepenúltimo clasificado, y el Corme hace lo propio con el Sporting Bértoa, penúltimo.
Además de decidirse el campeón y el subcampeón, que también ascenderá directamente, también está en juego una de las plazas del play off de ascenso, por la que pugnan el Mazaricos y el Leiloio.
Los resultados de la penúltima jornada liguera fueron estos: Nantón-Corme, 0-2; Cabana-Soandres, 3-0; Deportivo Carballo-Malpica, 1-5; Leiloio-Mazaricos; 2-1, Fisterra-Sofán, 2-4; y Sp. Bértoa-A Piña, 0-5.