El domingo se decide el campeón y el subcampeón de la Primera División de veteranos de la Costa

El plantel de A Piña de Veteranos celebrando uno de sus triunfos A Piña Veteranos

La fase regular de la Primera División de Veteranos llega el próximo domingo a su fin y lo hace con altas dosis de emoción toda vez que hasta tres equipos llegan empatados a puntos en lo más alto de la tabla clasificatoria.

Se trata de Cabana, A Piña y Corme.

De ganar los tres el título se lo llevarán los cabaneses, si bien en la última jornada les toca jugar fuera, concretamente en el campo del Malpica, cuarto clasificado.

Por contra, A Piña recibe en su campo al Fisterra, antepenúltimo clasificado, y el Corme hace lo propio con el Sporting Bértoa, penúltimo.

Además de decidirse el campeón y el subcampeón, que también ascenderá directamente, también está en juego una de las plazas del play off de ascenso, por la que pugnan el Mazaricos y el Leiloio.

Los resultados de la penúltima jornada liguera fueron estos: Nantón-Corme, 0-2; Cabana-Soandres, 3-0; Deportivo Carballo-Malpica, 1-5; Leiloio-Mazaricos; 2-1, Fisterra-Sofán, 2-4; y Sp. Bértoa-A Piña, 0-5.