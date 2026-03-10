El Fisterra tiene nuevo entrenador y el Malpica ficha a Carlos Loureiro y a Aitor Vilas

Fran Pequeño Buiturón (i.) junto al presidente del club, Sergio Insua Ruibo | SD Fisterra

El Fisterra ya tiene sustituto para Leo Picallo, después de que éste presentara su dimisión irrevocable como entrenador del equipo al término del partido disputado el pasado domingo en el campo del Praíña (5-0).

Se trata de Francisco Javier Pequeño Buiturón, “Fran”, una persona muy vinculada a la entidad de Ara Solis.

“Fran es un hombre de club con una larga trayectoria en la SD Fisterra. Durante muchas temporadas trabajó con el fútbol base, formando jugadores y asumiendo también responsabilidades como coordinador de las categorías inferiores. Además, fue una de las personas que ayudó a impulsar y poner en marcha el equipo femenino, demostrando siempre su compromiso con el Fisterra”, destacan desde el propio club.

La directiva añade que asume el reto de hacerse cargo del equipo para lo que resta de temporada con el objetivo de luchar por la permanencia en Primera Futgal, para lo que le desean toda la suerte del mundo.

Refuerzos

Por otra parte, en la Liga da Costa también hay novedades toda vez que el Malpica, que lucha por la zona alta, anuncia una doble incorporación, la de Carlos Loureiro Varela, “Lou”,y la de Aitor Vilas Mato.

El primero llega para reforzar la delantera, toda vez que se desenvuelve como extremo, mientras que el malpicán Aitor es centrocampista.