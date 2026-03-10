El Sysca se proclama mejor club gallego juvenil y subcampeón autonómico en cadetes

Deportistas del Sysca que acudieron al Campeonato gallega disputado en Caldas de Reis Cedida

El Club Sysca se coronó como el mejor equipo juvenil de Galicia en el Campeonato gallego de categorías cadete y juvenil disputado en la piscina Antía García Silva, en Caldas de Reis.

En categoría cadete los carballeses también se subieron al podio al lograr una meritoria segunda posición por equipos.

El Sysca estuvo representado por un total de 26 deportistas, 19 cadetes y 7 juveniles, además del técnico Diego López.

En categoría juvenil, Marta Eirís se proclamó campeona gallega en tres de las pruebas disputadas: 100 metros remolque de maniquí con aletas, 50 metros remolque de maniquí y 100 metros combinada. A estos tres oros añadió una plata en los 100 metros socorrista, prueba en la que venció su compañera Noa Rodríguez, quien también estableció un nuevo récord gallego. Noa fue, además, plata en los 50 metros remolque de maniquí y 100 combinada.

En chicos, Mateo Castelo logró la plata en los 200 supersocorrista y Mateo Cerviño terminó entre los cinco mejores en 100 metros remolque de maniquí con aletas y 200 metros supersocorrista.

En las pruebas de relevos, el conjunto juvenil femenino se hizo con el oro tanto en el 4x50 obstáculos como en el 4x25 remolque de maniquí, mientras que el masculino fue primero en el 4x25 remolque de maniquí y acabó segundo en el 4x50 obstáculos y 4x50 combinado. En el relevo 4x50 socorrista mixto, los carballeses tuvieron doble premio, ya que se llevaron el oro y fijaron una nueva plusmarca autonómica.

Cadetes

En cadetes, a nivel individual uno de los más destacados fue Rodrigo Barca, quien se colgó dos oros, en 50 metros remolque de maniquí y 100 metros combinada, y un bronce, en 100 metros remolque de maniquí con aletas, misma prueba en la que Clara Tasende logró la medalla de plata.

También se subieron al podio Laura Rodríguez y Teo Periscal, ya que ambos se hicieron con el bronce en los 200 metros supersocorrista en sus respectivas categorías.

Por su parte, en esta prueba también tuvo opciones de medalla Leo Vega, quien finalizó cuarta.

Por equipos, los dos relevos, femenino y masculino, finalizaron el campeonato siendo plata en el 4x50 obstáculos y 4x50 natación con aletas.

Además, los chicos fueron segundos en el 4x50 combinado, mientras que las chicas se tuvieron que conformar con la cuarta plaza.

En lo que respecta al relevo 4x50 socorrista mixto, los cadetes del Sysca se hicieron con la medalla de plata.

Este fin de semana toca el Autonómico júnior y absoluto al que Sysca en el que Sysca aspira también a estar entre los mejores clubes gallegos.

Logros del SAL

A la cita de Caldas de Reis también acudió el SAL larachés que tuvo asimismo asimismo un brillante actuación codeándose con los mejores de la competición.

Los laracheses quedaron terceros en la general de categoría cadete y quintos en la de juveniles, mientras que a nivel de equipos el cadete masculino fue primero y el juvenil femenino, segundo.

Por lo que a la categoría cadete se refiere, hay que destacar la gran actuación de Hugo Ferreño Varela. Fue 1º en 100 m. remolque de maniquí con aletas y en 200 m. supersocorrista; 2º en 100 combinada de salvamento; y 3º en 200 m. natación con obstáculos y en 50 m. remolque maniquí.

Simón Caamaño Verdía logró la plata en 100 remolque maniquí con aletas, fue 4º en 200 natación con obstáculos, y 5º en 50 m. remolque de maniquí.

Julia Insua Rico se hizo con la plata en 200 m. natación con obstáculos; mientras que Manuel fue 5º en 200 supersocorrista, mismo puesto en el que quedó Darío González en 200 natación con obstáculos.

El equipo de relevos también acabó 1º en 4x25 remolque de maniquí, 4x50 combinado, 4x50 natación con aletas; 4x50 natación con obstáculos.

El SAL fue asimismo 2º en 4x50 combinado; y 3º en 4x25 natación con aletas y 4x50 natación con obstáculos.

En categoría juvenil, Sofía Mata fue 3ª en 50 remolque de maniquí; Pedro Caamaño, 2º en la misma prueba. En relevos el equipo del SAL quedó 1º en 50 combinado; 2º en 4x50 natación con obstáculos; 3º en 4x25 remolque de maniquí; y 4º en lanzamiento de cuerda.

Otra docena de deportistas del SAL quedaron en el Top-10 en diversas pruebas.

Es el caso de las-os juveniles Shaila Rodríguez (en 6 pruebas), Sofía Mata (5), Pedro Caamaño (3), Lía Parga (1) y Paula Romero (1); así como de los-as cadetes Manuel Liñares (4), Simón Caamaño Verdía (3), Darío González (2)yJulia Insua (2).