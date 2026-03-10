La muxiana Eva Lema le marcó 5 goles al Cultural Maniños

La goleadora muxiana Eva Lema en el partido ante el Unión Campestre Marina Busto

En el grupo I de Segunda División Gallega de fútbol femenino todo sigue igual tras la disputa de la jornada 22 ya que los tres primeros ganaron y Tordoia y Muxía siguen coliderando la tabla empatados a 61 puntos.

En el Muxía-Maniños (7-0), el protagonismo volvió a ser para su delantera Eva Lema, autora ni más ni menos que de 5 goles. Los otros dos fueron obra de Laura y Barca.

La goleadora sigue al frente de la tabla de máximas artilleras con un total de 37 dianas.

El Tordoia no quiso ser menos y también goleó por 8-2 a la Esteirana. Andrea (3), Laura Martelo (2), Sara, Nerea e Irena marcaron para las locales y Carla y Bárbara María para las visitantes.

El Dumbría, por su parte, se impuso por 2-0 al Orillamar, tantos de Claudia Cundíns y Paula Fandiño.

Tampoco falló en casa el Bergantiños ante el Milagrosa, al que derrotó por 3-2. Carmen Santos (2) y Lucía Canosa fueron las goleadoras de un conjunto rojillo que es tercero en la tabla.

La sexta plaza es para un Corme que ganó por 0-3 en Negreira, goles de Olalla, Claudia y Carla.

Con triunfo visitante finalizó asimismo el Órdenes-Cee (1-4), gracias al acierto de Paula (2), Lucía Rodríguez y Lucía Ramos.

Tercera División

En el grupo III de Tercera tampoco hubo sorpresas.

El Soneira derrotó por a Os Miúdos por 3-5, lo que le permite seguir al frente de la tabla.

La figura fue la visitante María Villaverde, autora de un póker. El otro gol vimiancés lo marcó Ana, mientras por parte de Os Miúdos anotaron Sofía (2) y María González

A dos puntos de las líderes se sitúa el EFCC Juan Cabrejo tras golear por 5-0 (Yara, 2, María Mouzo, 2 y Brenda).

El Cabana cayó por 2-1 en Zas (Nuria, 2; y Adirana) y cede la tercera plaza a un Outes que goleó en A Baña (1-7, goles visitantes de Laura Lires, 4; Carmen, Gema y Carla).

El Cerqueda también le metió un 4-0 al Ponteceso (Valeria, 2; Antía e Inés).

En 1ª División el Xallas sumó ante el Pastoriza se sexta victoria liguera (1-0, gol de Claudia).