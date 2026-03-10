Un empate y dos derrotas para O Toque Xiria en las cita de la Liga gallega

Partidas de uno de los últimos enfrentamientos ligueros de O Toque Xiria Cedida

La sexta ronda de la Liga gallega de ajedrez se saldó, por lo que a O Toque Xiria Carballo se refiere, con un empate y dos derrotas.

En 2ª División, el Xiria Calvo Carballo A empató 2-2 en su visita al Xadrez Irindo de Baio.

En el tablero 1 se impuso Rodrígo Teijeira, en el 2 perdió Anthony Cunha, en el 3 derrota de Jorge Varela y, en el 4, victoria de Sergio Vilacoba.

El equipo queda segundo con 15 puntos, en puestos de ascenso. En la ronda 7 recibirá al TDFC de A Coruña.

Por su parte, el Garaysa Xiria Carballo B cayó por 3-1 en su visita al Escola Xadrez Compostela Sub 18, líder del grupo.

Por tableros, en el 1 triunfo para Manuel Vázquez, en el 2 derrota de Miguel Canedo, en el 3 derrota de José González y, en el 4, derrota de Mario García.

El Xiria B queda quinto.

En la próxima ronda recibirá al Millarengo Cultura.

En 3ª División, el Xiria A Xamonería Carballo C perdió por 0-4 ante Coruña Club A.

Por tableros, derrotas en el 1 de Esteban Fidalgo, en el 2 de Javier Teixeira, en el 3 de Hadrián Canosa y en el 4 de Roi Bello.