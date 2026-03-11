A sus 10 años Noel Carredo muestra en Portugal su gran proyección como piloto de motocross

Noel Carracedo en la carrera de Portugal a la que acudió Cedida

El joven piloto malpicán Noel Carracedo, de tan solo 10 años, está dando muestras del enorme proyección fuera de nuestras fronteras.

El piloto participó el pasado domingo en la prueba del Campeonato Centro Sur da Liga Ribatejo de motocross que se disputó en la localidad portuguesa de O Rebocho.

El resultado no pudo ser mejor ya que Noel Carracedo subió a lo más alto del podio en su categoría.

La carrera se celebró en una circuito especialmente exigente debido al terreno arenoso, que requería de una gran técnica y control de la moto.

A pesar de todas las dificultades, Noel demostró una gran habilidad sobre la arena y una excelente ritmo durante toda la prueba.

Desde los primeros compases de la misma, el piloto de 10 años se mantuvo en los primeros puestos, gestionando bien cada vuelta y adaptándose a las condiciones el circuito.

Su constancia y pilotaje acabaron llevándole al primer cajón del podio.

De esta forma, Noel Carracedo continúa sumando experiencia en competiciones internacionales y demostrando su gran progresión en el motocross pese a su corta edad.

El Concello de Malpica se ha hecho eco de su nuevo éxito y ha sido de los primeros en felicitarle y animarle a seguir en esta línea.