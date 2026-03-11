El Garaysa Escola Lubiáns estará en la Copa de España de Grupos Grandes Show

El Garaysa Escola Lubiáns en plena actuación en el complejo vigués de As Travesas Cedida

El Garaysa Escola Lubiáns se hizo con la séptima posición en el Campeonato Gallego de Grupos Show-Xunta da Galicia que se celebró en el Complejo Deportivo de As Travesas de las ciudad olívica.

Este resultado le permite a la formación carballesa acudir por méritos propios a la Copa de España de la especialidad que se celebrará en el próximo mes de abril en la localidad alicantina de Alcoy.

En la cita autonómica de Vigo el Garaysa Escola Lubiáns competía en la modalidad de Grupos Grandes, una de las categorías de mayor nivel del patinaje artístico gallego, después de estrenarse esta temporada en la 1ª categoría nacional.

En el pabellón de As Travesas el grupo carballés presentó la coreografía “Baixo control”, con la que logró el citado séptimo puesto en dura pugna con otros equipos con amplia experiencia tanto a nivel nacional como de competiciones internacionales.

La clasificación para la Copa de España es un nuevo éxito que llega después de que el conjunto del Garaysa Escola Lubiáns se proclamase la pasada temporada campeón gallego de 2ª categoría.

Fue una lástima que en Vigo no pudiese finalizar entre los cinco mejores porque ello supondría también la clasificación para el Campeonato de España.

El equipo la integran las patinadoras y patinadores siguientes: Andrea, Sara, Eva, Mara, Uma, Sara, Valeria, Martiña, Iris, Brais, Sara, Celia, Claudia, Mencía, Ana y Eugenia.