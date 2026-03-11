Mi cuenta

Diario de Ferrol

El nadador Julio Martínez fue noveno en 3.300 libres en el Nacional Open de Fondo Máster

Su tiempo de 46:59:97 supone la nueva mejor marca de su club, la Agrupación Deportiva Fogar

Manuel Froxán Rial
11/03/2026 21:01
Julio Martínez, nadador máster de la AD Fogar
Cedida
Julio Martínez (1970) representó a la AD Fogar en la novena edición del Campeonato de España Open de Fondo Máster de Natación que se celebró el fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. 

El evento tuvo como marca una piscina exterior de 50 metros y en el mismo participaron 383 nadadores (226 hombres y 157 mujeres) pertenecientes a 98 clubes. 

El deportista del la AD Fogar empezó nadando los 3.000 metros libres, en los que quedó noveno en la categoría de más de 55 años, con un tiempo de 46:59:97, nueva mejor marca del club carballés. 

El sábado Julio Martínez participó en los 1.500 metros libres, prueba en la que acabó décimo tercero, con un registro de 22:44:27.

La natación máster también será protagonista este fin de semana en Carballo con motivo de la tercera jornada de la Liga Gallega en el grupo norte. 

En la misma participan 33 equipos y la AD Fogar, que acudirá con 17 nadadores, marcha en 15ª posición

