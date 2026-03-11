El Xiria femenino certifica su presencia en la Final Four

La carballesa Irene Rodríguez disponiéndose a lanzar obstaculizada por una defensora del Samertolomeu Raúl López Molina

El Calvo Xiria femenino afrontaba un partido muy importante ante un rival directo en la lucha por una de las plazas que dan derecho a disputar la Final Four al final de temporada, con la dificultad añadida de que el Samertolameu es un equipo con jugadoras muy experimentadas y de gran envergadura física.

Pese a todos esos condicionantes el Xiria acabó imponiéndose por 24-22 y certificando su presencia en la Final Four.

Ambos equipos empezaron exhibiendo una gran intensidad defensiva, impidiendo que los ataques encontrasen situaciones claras de lanzamiento.

Pero las locales poco a poco consiguieron abrir pequeñas brechas en el marcador gracias a varias recuperaciones culminadas con rápidos contraataques.

Sin embargo, las pontevedresas siguieron apretando en defensa y poco a poco se fueron asentando en ataque, generaron mucho peligro a través de su pivote.

Al descanso se llegaría con ventaja local de 2 goles.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro mantuvo una dinámica muy similar.

Las carballesas intentaron imprimir más ritmo al juego para correr y ampliar distancias, pero seguían sufriendo en defensa ante potentes acciones de uno contra uno y el juego con la pivote rival.

En ataque, el equipo consiguió generar más ocasiones claras en esta segunda mitad, aunque no siempre logró transformarlas.

A pesar de los problemas en defensa, el Xiria se mantuvo sólido y regular y fue siempre por delante en el marcador hasta certificar ese

24-22 final de gran valor, ya que le permite asegurar a falta de cuatro jornadas la quinta plaza que da acceso a la Final Four.

También el Balonmano Xallas rindió a gran nivel ante el Seis do Nadal-Coia, líder del grupo que arrancó una sufrida victoria en Santa Comba por 27-28 (14-13 al descanso).

Fue un partido tremendamente disputado y con emoción hasta el último instante.

La cruz de la moneda

Peor le fueron las cosas en esta jornada a los dos equipos sénior masculinos que sufrieron sendas derrotas en casa.

El Xiria A perdió ante el Autonomía Luceros por 31-40, en un partido en el que mostró muy poca capacidad defensiva desde el primer momento, lo que hizo que se llegase al descanso con el partido prácticamente decidido (12-21).

En el segundo tiempo hubo un amago de reacción propiciado por Daniel Periscal, pero ahí surgió la figura del visitante Christian Ferradas, quien con varios goles decisivos restableció la ventaja del Luceros y convirtió en infructuosos los intentos a la desesperada de los locales para estrechar el marcador.

También el Calvo Xiria B falló en su intento de abandonar la antepenúltima plaza de la tabla de 1ª Autonómica después de caer derrotado en su pista por el Noroplaza Atlántico por 19-30 (9-16).