Iago Bello, nuevo subcampeón gallego sub 16 de Trail Running Preclasicc

Iago Bello en una imagen de archivo compartiendo podio EC

El atleta sub 16 de la AD Fogar Iago Bello Rodríguez (2012), cuajó una magnífica actuación en el Campeonato Xunta de Galicia de Trail Running Preclassic sub 20, sub 18 y sub 16 celebrado en Ames.

El recorrido constaba de 8 kilómetros que discurrían por un circuito con un desnivel de 400 metros.

En sub 16 el más rápido fue el local Pablo Barreiro, del CD Pinarium (40’17’’), siendo la segunda plaza para Iago Bello con una marca de 42’14’’.